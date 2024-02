As altas temperaturas, acima dos 35°C, registradas em diversos municípios do Vale do Itajaí neste domingo, 4, desencadearam uma reviravolta nas condições climáticas durante a tarde.

Esse cenário propiciou então a intensificação da formação de trovoadas, culminando, em alguns lugares, na ocorrência de granizo.

Em Brusque, a chuva de pedras atingiu os bairros Santa Luzia e Rio Branco, conforme testemunhos dos residentes locais. Outra cidade na região do Vale impactada por esse fenômeno foi Rodeio.

Botuverá também não escapou dos efeitos adversos, especialmente no bairro Ribeirão do Ouro, onde a colaboradora Marise Tórmena registrou em imagens o momento impressionante da chuva intensa, acompanhada também de granizo miúdo.

Autoria: Marise Tórmena

Chuva mal distribuída

As instabilidades que marcaram este domingo na região de Brusque apresentaram uma distribuição irregular, resultando em chuvas intensas em alguns bairros e ausência delas em outros próximos.

Vale ressaltar, pois, que a previsão do tempo emitida pela Climaterra logo nas primeiras horas da manhã, antecipava esse cenário de precipitação desigual.

Abaixo, você encontrará o levantamento completo dos volumes pluviométricos correspondentes a cada local, discriminados em azul.

Já os valores pontuados em vermelho na tabela seguinte indicam as temperaturas máximas registradas em toda a região do Vale do Itajaí Mirim.

Confira a análise detalhada dessa apuração para compreender melhor a variabilidade climática ocorrida no decorrer do dia na região de Brusque.

Calor segue

Sem mudanças expressivas à vista no curto e médio prazo para a região de Brusque, no que diz respeito às condições climáticas, que continuam a ser caracterizadas pelo calor e o típico clima de verão.

Conforme apontado pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a próxima semana também se manterá marcada pelas altas temperaturas em todo o Vale do Itajaí.

São esperadas ocorrências de trovoadas de distribuição irregular, com maior probabilidade no período que se estende da tarde à noite. Antes disso, a previsão é de que o sol predomine durante as manhãs, conforme a análise de Coutinho.

