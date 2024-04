Em Brusque, as condições do tempo passaram por uma transformação drástica em apenas 24 horas. O céu azul vibrante foi então encoberto por uma cortina de nuvens e na presença de chuvas ocasionais.

Além disso, o calor de até 32°C, atingindo na quarta-feira, 24, deu lugar a um clima consideravelmente mais ameno nesta quinta-feira, 25, diante das as temperaturas máximas não ultrapassando os 22°C.

Essa brusca mudança, caracterizada pela gangorra térmica, resultou em uma queda de aproximadamente 10°C no município durante este curto intervalo de tempo.

A mudança em Brusque e região

Prosseguindo com esta edição, apresentamos um comparativo entre as temperaturas máximas que foram registradas, tanto na quarta-feira quanto nesta quinta-feira.

É importante salientar que a referida análise abrange não somente o município de Brusque, mas toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Os dados então coletados indicam uma variação significativa nas leituras dos termômetros em toda a área consultada.

Confira, a seguir, a tabela que detalha essas alterações para cada local mencionado no anexo.

Previsão para Brusque e região

Nesta seção, a pauta vem abordar a previsão meteorológica para a sexta-feira, 26, e o fim de semana que se aproxima.

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, espera-se que as condições climáticas melhorem progressivamente.

O profissional destaca uma expectativa de calor no sábado, com temperaturas que podem se aproximar ou mesmo superar os 30°C.

Em relação às precipitações, o domingo apresenta um risco mais elevado de chuva, embora o dia deva começar com tempo seco, aumentando a probabilidade de umidade no decorrer da tarde.

De forma geral, Coutinho alerta que os modelos meteorológicos têm mostrado grande variação a cada atualização.

Portanto, é essencial realizar um acompanhamento contínuo das previsões, pois alterações podem ocorrer de maneira inesperada, conclui.

Brusque em fotos

Como é costumeiro, procuramos encerrar nossas matérias com estilo, apresentando uma galeria de fotos que venham capturar a essência de cada história abordada.

Nesta edição, que destaca as oscilações térmicas desta quinta-feira, trazemos uma seleção objetiva de imagens que retratam o clima em Brusque ao longo do dia.

Confira a seguir esta coleção de fotografias, preparadas com grande dedicação, especialmente para você, nosso querido leitor.

Início de manhã na quarta-feira em Brusque >>

Demais fotos desta quinta-feira >>

*Autoria das fotos: Ciro Groh

