Na noite de segunda-feira, 22, a lua então emergiu como a grande protagonista no céu de Brusque.

Apesar da nebulosidade que tentava ofuscá-la, ela ainda assim se fez presente, envolvendo e emoldurando o céu noturno com sua luz prateada, adicionando um toque de magia à atmosfera da cidade.

Lua, fé e encanto

Mas, a efervescência da noite não se limitou ao espetáculo celeste. A comunidade se reuniu em eventos que refletiram a vivacidade do município.

Na Paróquia São Luiz Gonzaga, localizada no coração da cidade, fiéis se congregaram para a missa na Igreja Matriz, um ponto de encontro tradicional, que ressoa com a fé dos brusquenses.

Não muito longe dali, o Santuário de Azambuja foi palco do Cerco de Jericó, um evento que atraiu uma multidão, preenchendo o espaço sagrado com esperança e devoção. O fervor religioso foi palpável e a energia coletiva, inspiradora.

Além do alimento espiritual, houve também um deleite gastronômico. Os obreiros da igreja organizaram uma venda de cachorro-quente no pátio do santuário, um gesto de comunhão e partilha que também serviu para aquecer os corações e estômagos dos presentes.

Um clima favorável

Com efeito, a matéria desta edição não vem apenas destacar a presença marcante da lua no céu de Brusque, mas também, capturar o clima agradável que tomou conta das ruas.

Na presença de um tempo seco e então acolhedor, famílias aproveitaram para passear, compartilhar momentos de descontração e absorver a serenidade da noite.

Convidamos você, nosso prezado leitor, a conferir a estupenda galeria de imagens logo após os anúncios, que acompanha esta pauta.

As fotografias são um testemunho visual da beleza e do dinamismo de Brusque, uma cidade que sabe como celebrar a vida sob o olhar atento de sua guardiã noturna, a lua.

Momentos eternizados

Para concluir esta edição, temos o prazer de presentear nossos leitores com uma seleção de imagens surreais capturadas na noite de segunda-feira em Brusque.

Cada fotografia revela a atmosfera noturna, enquadrada pela lua, e reflete a efervescência da fé e o calor das famílias, que preenchem as ruas.

Convidamos você a então conferir estas cenas que apresentamos com grande satisfação ao nosso estimado público.

*Início de manhã >>

