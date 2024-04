Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (22 a 23/04)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Marcelo Luiz Raddatz, 43

23/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Bateas. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Luterano do Centro, às 9h desta quarta-feira, 24. Deixa amigos e familiares enlutados.

Su Chao, 62

22/04: faleceu na residência. Residia no bairro Centro. Foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

Luis Torresani, 97

22/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Luzia. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Águas Claras, às 16h desta terça-feira, 23. Deixa amigos e familiares enlutados.

Valdemar Schveitzer, 70

22/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limoeiro. Foi sepultado no Cemitério do Santa Terezinha. Deixa dois filhos e três netos enlutados.

Soli Pires dos Santos, 54

22/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Holstein, em Guabiruba. Foi sepultado no Cemitério do São Pedro. Deixa amigos e familiares enlutados.

Iracema Kormann Manerick, 91

22/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Centro. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 15h desta terça-feira, 23. Deixa amigos e familiares enlutados.

Inez Creppas Galvan, 94

22/04: residia em Nova Trento. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Nova Trento, nesta terça-feira, 23. Deixa dois netos e dois bisnetos enlutados.

Altamir dos Santos Kammers, 66 (pop. Nino)

22/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 15h desta terça-feira, 23. Deixa dois filhos e dois netos enlutados.

