O humorista Nando Viana fará um show de stand up em Brusque no dia 30 de maio. O evento acontecerá no teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb) às 20h.

É possível adquirir ingressos pelo site do Blueticket a partir de R$ 33. Os menores de 14 anos só podem assistir o show acompanhados dos pais ou responsável legal. A abertura dos portões será às 19h30.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nando Viana (@nandoviana)

