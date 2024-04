Idoso é encontrado morto em Blumenau após se perder em mata

Um idoso de 85 anos foi encontrado morto na noite desta segunda-feira, 22, em uma região de mata no bairro Garcia, em Blumenau. Segundo os relatos da família, ele costumava fazer caminhadas todos os dias para colher cipós para confecção de vassouras. A identidade não foi revelada.

O corpo foi encontrado na rua Rui Oswaldo Reichert. De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros Militar, as buscas começaram às 21h e duraram cerca 40 minutos.

O idoso foi encontrado caído, sem sinais vitais e apresentava rigidez cadavérica. O corpo dele foi localizado a uma distância entre 800 m a 1 quilômetro de onde ele costumava entrar na mata. A Polícia Científica esteve no local e investiga o caso.

A equipe de busca envolveu cinco bombeiros e o filho do idoso, que conhecia um pouco da área. Os bombeiros informaram que o terreno era íngreme. Para as buscas, eles seguiram as trilhas usadas de costume pelo idoso.

No local, a família informou aos bombeiros que viu o idoso entrar na mata próximo das 14h como de costume, mas ele não retornou no final da tarde.

