Para os entusiastas do clima frio, residentes em Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, esta edição tem como objetivo fornecer informações essenciais sobre as condições meteorológicas esperadas para o restante de abril.

Segundo as últimas atualizações dos especialistas em meteorologia, não há indícios de massas de ar polar intensas a caminho, isso, a curto e médio prazo.

Portanto, espera-se que as temperaturas se mantenham estáveis, sem reduções significativas, assim como a ausência de eventos com características de inverno, pelo restante deste mês em curso.

Além disso, outro aspecto relevante apontado pelos profissionais, é a expectativa de volumes reduzidos de precipitação, algo que merece atenção e acompanhamento.

Com base na síntese apresentada acima, o meteorologista Piter Scheuer nos concedeu insights exclusivos.

A seguir, você terá acesso ao boletim especial, que então traz análises detalhadas e abrangentes do tema.

Sem frio à vista

*Boletim: Piter Scheuer >>

As últimas atualizações dos modelos meteorológicos apontam para uma ausência de frio intenso no restante de abril em Brusque e região.

Com base nessas projeções, os casacos mais pesados, portanto, não serão requisitados.

Podemos antecipar que o clima de outono, caracterizado por temperaturas amenas nas madrugadas e um aquecimento moderado durante as tardes, venha se manter até o dia 30.

Na prática, espera-se que as mínimas noturnas variem entre 15°C e 21°C, enquanto as máximas diurnas oscilem entre 24°C e 27°C na maior parte dos dias, podendo, excepcionalmente, exceder os 30°C em direção ao fim do mês.

Portanto, para aqueles que aguardam o frio, as previsões para este período que irá complementar o mês, não são promissoras.

Sem frio e pouca chuva

Ao examinarmos as projeções dos modelos meteorológicos para os próximos seis a sete dias, em termos de chuvas, fica evidente que baixos volumes estão previstos, alinhando-se então com o avanço do fim de abril.

Prevê-se alguma precipitação entre esta terça e quinta-feira, não sendo descartada a condição favorável para trovoadas, podendo gerar pancadas fortes e mal distribuídas.

Após este intervalo, é possível que ocorram eventos isolados, porém, como já antecipado, não se espera que sejam significativos em termos de acumulados totais.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração confirma ausência de chuvas neste acompanhamento realizado até as primeiras horas do dia.

