Em um cantinho acolhedor do pitoresco bairro Aymoré, em Guabiruba, reside Norival Venturelli, então carinhosamente apelidado de Carioca, e sua esposa, Soraya Schork Venturelli.

O que imediatamente cativa nesta propriedade é a profusão de detalhes, onde o olhar perspicaz de Carioca descobre o que alguns poderiam ver como simples restos da natureza, e os transforma em verdadeiras obras de arte, uma homenagem genuína ao conceito de reaproveitamento.

Desde mesas e cadeiras até prateleiras, tudo é meticulosamente restaurado e reinventado, resgatando assim, a beleza escondida em cada pedaço.

Por entre os recantos externo do lar, desponta um jardim como um quadro vivo, cuidadosamente pintado pelo zelo do casal.

Não há esforços poupados na manutenção desse oásis de cores e aromas, onde cada flor e planta são escolhidas a dedo para embelezar os arredores da residência.

Como se a harmonia com a natureza fosse o fio condutor desse cenário, um sereno riacho serpenteia o entorno da propriedade, formando delicadas cascatas que convidam a mergulhos revigorantes nos dias ensolarados de verão.

A reverência ao meio ambiente, pois, é um princípio inegociável para o casal, e cada detalhe desse refúgio é uma prova viva de compromisso.

Adentrando a um paraíso em Guabiruba

Na manhã ensolarada deste sábado, 30, nossa coluna teve a honra de adentrar ao paraíso interiorano e imortalizar em imagens, a beleza indescritível desse lugar encantado.

Após a exibição dos nossos anunciantes, os quais são os pilares fundamentais para a continuidade deste trabalho, uma galeria de fotos será apresentada na sequência.

Expressamos assim, nosso sincero agradecimento ao casal anfitrião, cuja calorosa e afável hospitalidade nos envolveu desde o primeiro instante.

A casa escondida em Guabiruba

Com o cumprimento da promessa anterior, encerramos então esta pauta em grande estilo diante da apresentação de uma estupenda galeria de fotos.

Cada cenário revela a beleza da propriedade de Carioca e Soraya.

Estas belas imagens são um deleite que temos o imenso prazer em compartilhar com você, nosso estimado leitor.

