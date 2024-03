A previsão do tempo para o fim de semana de Páscoa, direcionada a Brusque e demais cidades no Vale do Itajaí, indica a manutenção de um cenário altamente favorável para atividades ao ar livre, tanto neste sábado, 30, quanto no domingo, 31.

Conforme antecipam os especialistas em meteorologia, espera-se que o sol continue predominando, resultando em tardes quentes, onde as temperaturas podem facilmente ultrapassar os 30°C.

Apesar disso, as chances de ocorrência de chuvas isoladas acompanhadas de trovoadas são mínimas, segundo sugerem as projeções.

O renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, parceiro de nossa coluna, abordou o tema mencionado anteriormente de forma concisa.

No boletim a seguir, ele oferece informações abrangentes e esclarecedoras, fornecendo tudo o que você precisa saber para se preparar para esta ocasião especial.

Fim de semana de Páscoa

*Boletim: Climaterra >>

Se você está se preparando para o fim de semana de Páscoa em Brusque ou em qualquer outra cidade do Vale do Itajaí, pode contar com condições climáticas altamente favoráveis para atividades ao ar livre.

Isso porque, as últimas atualizações dos modelos meteorológicos indicam que o tempo venha se manter seco, diante das aberturas de sol intercaladas pelas nuvens, entre este sábado e o domingo de Páscoa.

Espera-se que os referidos dias tragam tardes relativamente quentes, com temperaturas ultrapassando os 30°C.

Embora exista um baixo risco de chuva potencializado pelo calor, essa possibilidade, portanto, é reduzida, como mencionado anteriormente, para a região de Brusque.

Se ocorrer, serão aguaceiros isolados e mal distribuídos, afetando áreas específicas. Essas instabilidades ficam então restritas ao decorrer da tarde em direção à noite, caso venha se confirmar.

Fim de semana de Páscoa no Litoral

E quem planeja passar o fim de semana de Páscoa em alguma praia do Litoral Norte de Santa Catarina, a previsão do tempo permanece consistente com o que foi antecipado para Brusque e o Vale do Itajaí.

Em termos gerais, o sol então tende a continuar favorecendo as práticas externas, com tardes aquecidas em torno dos 30°C na maioria das cidades litorâneas.

Embora haja um baixo risco de chuva, potencializado pelo calor, essa possibilidade é reduzida, conforme também mencionado anteriormente para a região de Brusque.

*Com informações: Climaterra

Fotos e mais notícias após anúncios

É com grande prazer que o Blog do Ciro Groh traz mais uma matéria cativante e relevante para seu fiel público. Graças então ao apoio dos patrocinadores.

Os banners abaixo exibem então o nome de cada parceiro comercial, ansiosos pelo seu clique, para apresentar os produtos e serviço que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Sábado Fácil atrai famílias ao Centro de Brusque; veja como foi

2. Longevidade: brusquense de 101 anos então inspira o Dia Internacional da Mulher

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Interessante ressaltar também, as ocorrências de chuvas observadas durante esse intervalo entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento editorial, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 22

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK