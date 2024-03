Homem suspeito de furto é encontrado morto no Norte de SC

Um homem, sem idade confirmada, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 29, em Barra Velha, no Norte de Santa Catarina. O caso foi registrado na rua Botafogo com a rua Tamois, no bairro Itajuba.

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 6h20, o corpo possuía sinais de agressão, sugerindo uma morte violenta. A PM informou ainda que vítima é suspeita da prática de furto, ocorrida na madrugada do mesmo dia.

A PM diz ainda que os policiais que atenderam a ocorrência encontraram um alicate próximo ao corpo. A vítima não foi identificada e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Triplo homicídio

Nesta quinta-feira, 28, outros três homens foram encontrados mortos em Barra Velha. As vítimas eram dois homens de 29 anos e um de 19 anos. Os três foram mortos por arma de fogo.

A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para a ocorrência e assumiram as investigações. A identidade das vítimas também não foi informada.

