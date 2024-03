Prefeitura de Brusque explica motivo de não ter mais animais no Parque Leopoldo Moritz

Após veiculação da reportagem feita pelo jornal O Município sobre o Parque Leopoldo Moritz não ter mais animais no local, a Prefeitura de Brusque esclareceu os motivos que levaram a retirada dos bichos.

De acordo com a prefeitura, os animais eram de responsabilidade do antigo gestor do parque, José Valmor Vogel. Em acordo firmado entre as duas partes, o tutor dos animais optou por levá-los, ao invés de deixá-los no espaço.

Ainda no acordo, foi concedido a Valmor o período de 30 dias para que ele pudesse retirar de lá todos os seus pertences, como mesas, cadeiras, entre outros. Além disso, os animais também entraram nesta lista e, se valendo do seu direito, Vogel decidiu recolher aves, peixes, porquinhos da Índia, coelhos, tartarugas, jabutis e três cachorros.

Um dos responsáveis pela revitalização do parque, Everton Reis, que até então era servidor da área de Patrimônio e agora está na secretaria de Obras, afirmou que, quem quiser contribuir, pode doar alguns animais para o parque, como galinhas, coelhos e porquinhos da Índia. Os cuidados com os animais podem ser assumidos pela Prefeitura.

Na manhã desta sexta-feira, 22, o parque passou por mais um serviço de limpeza, que vem sendo realizado regularmente todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Os brinquedos estão em perfeito estado de conservação e aptos a receberem as crianças.

As churrasqueiras estão prontas para eventos mediante agendamento prévio e o pagamento de R$ 150, valor que, inclusive, também era cobrado na antiga gestão. Para agendar o espaço, basta entrar em contato com Everton Reis no telefone (47) 99238-4997. Servidores públicos estão isentos do pagamento.

