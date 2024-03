Na véspera do jogo de volta da semifinal do Catarinense contra o Avaí, o técnico Luizinho Lopes afirma que o Brusque deverá entrar em campo com as mesmas posturas tomadas nos jogos anteriores. O Marreco venceu o Leão da Ilha por 1 a 0 na primeira fase e por 2 a 0 nesta quarta-feira, 20. Pode perder por um gol de diferença para se classificar no tempo normal.

“A torcida pode esperar o que eu espero, o que nós esperamos: entrar bastante concentrado e consciente para que a gente possa manter esta máxima de uma equipe que sofre poucos gols. Uma equipe competitiva”, comenta.

Sem oferecer detalhes, o treinador afirma que a equipe não deve sair do trabalho habitual. “Vamos jogar como sempre nos preparamos para as partidas. No momento em que nós não temos a bola, defender de maneira organizada, conforme a estratégia que será definida novamente. Com a bola, jogar conforme planejado. Bolas paradas ofensivas e defensivas da melhor maneira possível.”

O Brusque chegou a ficar seis jogos seguidos sem vencer na primeira fase e flertou com a zona do rebaixamento. Perguntado sobre como foi recuperar a confiança da equipe para sair daquela situação até chegar tão próximo de mais uma final, o treinador afirma que a queda jamais passou pelos pensamentos da equipe, apenas no ambiente externo.

“É a ansiedade de quem está fora. Sempre acreditamos no nosso trabalho, é uma oscilação de início de trabalho, uma série de dificuldades. Reconexão, remontagem de elenco, entrosamento, entendimento de metodologia, entrosamento entre eles, dificuldades de logística, campos péssimos em que jogamos no início da competição.

“Nunca deixamos de acreditar, nunca passou pela cabeça [ser rebaixado]. Na verdade, é a ansiedade no futebol de quem está fora. Futebol é muita paixão, as pessoas não têm paciência de esperar as coisas acontecerem com naturalidade.”

O Brusque enfrenta o Avaí às 20h30 deste sábado, 23, na Ressacada. Acompanhe a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br.

