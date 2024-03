Condenado por estupro em Brusque, homem repetiu crime em Itajaí seis meses após sair da prisão

Amarildo da Silva, de 41 anos, homem que estuprou duas jovens em Itajaí, saiu da prisão em 31 de agosto do último ano. Ele cumpria pena por cometer o mesmo crime em Brusque em 2016, quando ele foi condenado a 12 anos de prisão.

No entanto, após sete anos preso, ele conseguiu liberdade condicional. Conforme despachos da Justiça, Amarildo teve esse direito após cumprir um terço da pena, por ser réu primário, apresentar bom comportamento, trabalhar por diversos dias e ler variados livros.

A pena foi reduzida, também, pela aprovação em duas áreas de conhecimento do Ensino Fundamental no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Outro registro foi o da progressão da pena ao regime semiaberto, em 9 de outubro de 2022. Naquele ano, ele passou a ser beneficiado pela saída temporária.

Crime em 2016

Amarildo foi preso em flagrante em 10 de fevereiro de 2016. Ele foi acusado pelo Ministério Público de Santa Catarina de ter planejado o crime contra uma mulher de 48 anos, que tinha o hábito de caminhar às margens do rio Itajaí-Mirim.

Na época, a mulher estava caminhando quando foi agarrada pelas costas por Amarildo, que conseguiu arrastá-la para o matagal, tirando a sua blusa e tapando a boca para que não gritasse.

No entanto, um pescador ouviu os gritos da mulher e correu atrás do criminoso que foi cercado pela Polícia Militar e preso em flagrante. Ele possuía passagens por roubo, atentado violento ao pudor e uso de drogas.

Morte em confronto com a PM

Na noite da quinta-feira, 21, Amarildo morreu em confronto com a Polícia Militar no bairro Fazenda, em Itajaí. Ele havia fugido da Delegacia de Polícia Civil após ser preso no dia anterior.

Após a fuga, as autoridades iniciaram procedimento conjunto de buscas, envolvendo Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal de Itajaí, Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil.

Foram 26 horas de buscas até o foragido ser abordado após invadir uma residência no bairro Fazenda, em Itajaí. Assim como na primeira prisão, ele reagiu, dessa vez utilizando uma faca. Ele acabou atingido por tiros e morreu.

Amarildo tinha condenações criminais que somavam mais de 24 anos por estupros, furtos e roubos. Inicialmente, ele permaneceu preso pelo crime de estupro, mas foram somadas outras condenações ao longo deste período.

Estupro em praia de Itajaí

Duas jovens foram estupradas durante uma trilha na Praia Brava, em Itajaí, na última quinta, 14. A Polícia Civil prendeu Amarildo na noite da quarta, 20.

A ação conjunta foi realizada pela Divisão de Investigação Criminal da Itajaí (DIC) e da Delegacia de Proteção à Criança ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Itajaí

Por volta das 17h, as vítimas, de 20 e 22 anos, realizavam a trilha do Morcego quando foram abordadas por Amarildo que as obrigou a voltar pelo mesmo caminho. Ele as ameaçou e fez menção de estar armado.

Ao chegar em um local específico, ele mandou as vítimas deitarem e as amarrou. Após o ato, ele fugiu do local com o celular de uma delas.

