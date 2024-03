Duas jovens são estupradas durante trilha em praia de Itajaí; suspeito foi preso

Duas jovens foram estupradas durante uma trilha na Praia Brava, em Itajaí, na última quinta-feira, 14. A Polícia Civil prendeu o suspeito do crime na noite da quarta-feira, 20.

A ação conjunta foi realizada pela Divisão de Investigação Criminal da Itajaí (DIC) e da Delegacia de Proteção à Criança ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Itajaí

O crime

Por volta das 17h, as vítimas, de 20 e 22 anos, realizavam a trilha do Morcego quando foram abordadas por um homem que as obrigou a voltar pelo mesmo caminho. Ele as ameaçou e fez menção de estar armado.

Ao chegar em um local específico, ele mandou as vítimas deitarem e as amarrou. Após o ato, ele fugiu do local com o celular de uma delas.

Investigação

Ao ter conhecimento dos fatos, a DPCAMI de Itajaí iniciou investigação e, após análise de dados e cruzamento de informações, identificou o suspeito, um homem de 42 anos.

A prisão preventiva do suspeito foi deferida pelo juízo da Comarca de Itajaí na noite da terça-feira, 19.

Na madrugada da quarta-feira, o homem foi capturado. Ele já havia fugido da casa dele há alguns dias.

Prisão

Após mais de 14 horas de buscas, ele foi capturado em um hotel em Tijucas, quando se dirigia até o terminal rodoviário para embarcar em direção à Campinas (SP).

Ao avistar a equipe o suspeito tentou fugir e resistiu violentamente a prisão. Verificou-se ainda que o investigado informou o nome falso para registro na recepção ao se hospedar.

Diante dos novos fatos, ele foi autuado em flagrante delito pelos crimes de resistência e falsa identidade. O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

