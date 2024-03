Quatro pessoas são presas após briga no gramado em Brusque x Avaí

Quatro pessoas foram presas após confusão entre torcedores dentro do campo da Arena Joinville no duelo entre Brusque e Avaí, pelas semifinais do Campeonato Catarinense na noite desta quarta-feira, 20. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Um homem foi atingido e acabou caindo no campo. Segundo a PM, ele recebeu atendimento médico ainda no campo, sob proteção dos agentes, sendo liberado logo após, não havendo necessidade de ser encaminhado ao hospital. Ele saiu andando do estádio.

O Brusque venceu o jogo por 2 a 0. A partida de volta, que vale vaga à decisão, acontece no sábado, 23, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 20h30.

