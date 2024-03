Brusque x Avaí: torcidas se envolvem em pancadaria dentro de campo no intervalo

Grupos que estavam nos setores destinados às torcidas de Brusque e Avaí iniciaram uma pancadaria generalizada dentro de campo durante o intervalo do jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense, que começou às 20h30 desta quarta-feira, 20.

Torcedores do JEC foram para dentro do gramado e começaram a trocar agressões com torcedores do Avaí, inclusive utilizando partes das placas de publicidade e até a bandeirinha de escanteio. O confronto foi dissipado pela Polícia Militar depois de alguns instantes.

Um homem chegou a ficar caído na beira do campo. Ele foi atendido e saiu andando do local para receber atendimento médico.

Com o tumulto, as equipes demoraram um pouco mais para retornar do intervalo. Brusque e Avaí empatam em 0 a 0.

