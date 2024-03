O Brusque venceu o Avaí por 2 a 0 nesta quarta-feira, 20, na Arena Joinville, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense. Numa grande partida em campo, com gols de Olávio e Guilherme Queiróz, a noite também foi marcada por uma pancadaria entre torcidas, dentro de campo, no intervalo.

As equipes se reencontram às 20h30 deste sábado, 23, para o jogo de volta na Ressacada. O quadricolor se classificará à final mesmo se perder por um gol de diferença. Uma derrota por dois gols leva a decisão aos pênaltis.

Mais Avaí

A partida começou com o Avaí exercendo pressão total sobre o Brusque. O Leão marcava forte a saída de bola e induzia o quadricolor ao erro. Tudo ocorria no campo de defesa brusquense. Ainda assim, Matheus Nogueira não fazia mais que segurar um ou outro cruzamento, ou uma ou outra defesa sem rebote, em chutes de longe.

Brusque em cima

Mas a partir dos 15 minutos, o quadricolor começa a entrar no jogo, muito com as articulações pelos lados do campo, contando com apoios dos três volantes: Rodolfo Potiguar, Serrato e Dionísio. No lado esquerdo, Wallace também ajudava na troca de passes.

As principais chances de gol foram do Brusque. Aos 21 minutos, Dionísio lançou Diego Tavares, que passou de primeira para Olávio. De longe, o camisa 9 bateu de primeira, tentando por cobertura, mas a bola não subiu tanto e Igor Bohn defendeu.

Aos 23, Diego Tavares chutou de cima da grande área e a bola passou por cima. Dois minutos depois, Dentinho passou para Serrato, que levantou na área com veneno. A bola passou por Olávio e Cristovam, que não tinham como alcançá-la, e saiu pela linha de fundo.

Dentinho teve a melhor chance aos 41. Alex Ruan lançou Diego Tavares, que se livrou da marcação e cruzou para Dentinho. O camisa 10 matou no peito e chutou de perna esquerda, um pouco desequilibrado. A bola foi para fora, batendo do lado de fora da rede. A melhor chance até então.

Selvageria no intervalo

Grupos que estavam nos setores destinados às torcidas de Brusque e Avaí iniciaram uma pancadaria generalizada dentro de campo durante o intervalo do jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense, que começou às 20h30 desta quarta-feira, 20. Os torcedores se encontraram dentro do gramado e começaram a se agredir, inclusive utilizando partes das placas de publicidade e até a bandeirinha de escanteio. O confronto foi dissipado pela Polícia Militar depois de alguns instantes. Um homem chegou a ficar caído na beira do campo. Ele foi atendido e saiu andando do local para receber atendimento médico. Placar aberto Após um intervalo de meia hora, o segundo tempo começou com o Avaí tentando voltar mais à frente, mas o Brusque logo passou a ter a maior parte das ações ofensivas. Conseguia alguns escanteios e tentava chutes de média distância, sem grande perigo. Até que, aos 13 minutos, Dionísio cobrou muito bem o escanteio e a bola foi até Olávio, livre de marcação. O camisa 9 cumprimentou com um cabeceio certeiro e balançou as redes: 1 a 0, e o quarto gol dele no Catarinense. Boas chances O Avaí ameaçou logo depois. Um chute bloqueado teve a bola sobrando na área brusquense. Thales Oleques chegou com tudo para finalizar. A bola foi rápida, quicando, passando à direita de Matheus Nogueira, para prender a respiração da torcida. Aos 27, Alex Ruan cruzou e Natanael cabeceou nas costas de Queiróz. O centroavante virou rápido para tentar chutar, mas isolou de pé direito quando era necessário o uso do esquerdo. Segundo gol O Avaí não conseguia encontrar espaços com a defesa do Brusque fazendo outra grande atuação. Quando o Leão pareceria levar perigo, cortes providenciais, como os de Ianson e Alex Ruan, quebravam o ataque avaiano. Com a bola, o Brusque tinha bom domínio e boas trocas de passes, sabendo sair do campo de defesa. Aos 36, troca de passes rápida ainda atrás da linha do campo terminou com Jhemerson fazendo belo lançamento para Guilherme Queiróz. Ele dominou, se livrou da marcação de Jonathan Costa e, de antes da meia-lua, soltou um míssil. A bola estufou as redes no canto esquerdo de Igor Bohn, que nada pôde fazer. Nos últimos instantes, o Avaí não conseguia se lançar ao ataque para um abafa. Apenas nos acréscimos o Leão conseguiu uma presença maior perto da área, mas esbarrava na defesa brusquense.

Brusque 2×0 Avaí

Campeonato Catarinense

Semifinal – ida

Quarta-feira, 20 de março de 2024

Arena Joinville

Público total: 1.063

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson, Wallace (Éverton Alemão 37′-2ºt), Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato (Madison 23′-2ºt), Dionísio (Jhemerson 23′-2ºt); Dentinho, Diego Tavares (Luiz Henrique 16′-2ºt); Olávio (Guilherme Queiróz 23′-2ºt).

Técnico: Luizinho Lopes

Avaí: Igor Bohn; Thales Oleques, Douglas Bacelar, Jonathan Costa, Natanael; Willian Maranhão (Ronaldo Henrique 27′-2ºt), Pedro Castro (Rafael Gava-20’1ºt); Pedrinho (William Pottker 11′-2ºt), Giovanni (João Paulo 11′-2ºt), Maurício Garcez; Gabriel Poveda (Ademílson 27′-2ºt).

Técnico: Eduardo Barroca

Gols: Olávio e Guilherme Queiróz.

Trio de arbitragem: Ramon Abatti Abel (FIFA), auxiliado por Bruno Müller (CBF) e Gizeli Casaril (CBF).

Quarto árbitro: Júlio César Pfleger (FCF).

VAR: Heber Roberto Lopes é o árbitro de vídeo, auxiliado por Helton Nunes e Tainan Bordignon Somensi.

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: