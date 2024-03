Cassio Felipe Groh, um jovem entusiasta de Brusque, encontrou sua paixão nos esportes radicais. Desde sua infância, ele sonhava com a emoção de deslizar pelas encostas mais desafiadoras do mundo.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Neste março de 2024, Cassio transformou seu sonho em realidade ao visitar o majestoso vulcão Etna, um gigante adormecido na costa leste da Sicília, Itália.

*Assista ao vídeo >>

O imponente vulcão Etna

O Etna, o pico mais alto e um dos vulcões mais ativos da Europa, ergue-se a impressionantes 3.329 metros acima do mar, oferecendo um paraíso para os aficionados por esportes de neve.

Cassio descreve a experiência de esquiar em suas pistas como nada menos que espetacular, com paisagens que cortam a respiração e se estendem até onde a vista alcança.

Para ele, o esqui vai além do esporte; é uma jornada espiritual, um encontro com a grandiosidade da natureza e a busca por sensações que só a liberdade das alturas pode oferecer.

Belezas além do vulcão

Encantado pela beleza e pelo espírito da Itália, Cassio então decidiu não apenas visitar, mas também estabelecer residência nesse país que tanto admira, tornando-se um exemplo inspirador de como seguir os próprios sonhos pode levar a uma vida de aventuras sem limites.

A história de Cassio ressoa com muitos brasileiros que então compartilham o desejo de explorar as maravilhas do inverno europeu.

Com a crescente popularidade dos esportes de inverno, pessoas de todas as idades e origens estão descobrindo que a Europa não é apenas um destino, mas um lar onde os sonhos de neve se tornam realidade.

Galeria de fotos após anúncios

Apresentamos mais um tema que se encaixa com precisão aos objetivos do Blog do Ciro Groh, que é oferecer conteúdos que são não apenas relevantes, mas também envolventes.

Vale ressaltar então que o suporte contínuo para este trabalho vem de nossos patrocinadores.

Você encontrará os nomes de cada um logo abaixo. Convidamos você a então clicar nos logotipos para explorar as ofertas e produtos que eles disponibilizam.

Oferecimento:

Leia também:

1. Cores do passado: conheça então o charme das casas do maior bairro de Brusque

2. VÍDEO – Jardim de Guabiruba dá espetáculo com florada da Ora-pro-nóbis

A aventura no vulcão em fotos

Concluímos esta edição com uma espetacular galeria de imagens. Os cenários então capturam a essência da jornada de Cassio pelas deslumbrantes pistas de esqui do vulcão Etna.

As fotografias, de uma clareza estonteante, parecem desafiar os limites da realidade, transportando-nos para um paraíso que, até então, habitava somente o reino da fantasia cinematográfica.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK