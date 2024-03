Kung Fu Panda 4 chega aos cinemas de Brusque; confira horário das sessões

Depois de três aventuras arriscando sua própria vida para derrotar os mais poderosos vilões, Po, o Grande Dragão Guerreiro, é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz.

A escolha em si já é problemática ao colocar o mestre de kung fu mais improvável do mundo em um cargo de responsabilidade. Além disso, Po precisa encontrar e treinar um novo Dragão Guerreiro antes de assumir a honrada posição.

A pessoa certa parece ser Zhen, uma raposa com muitas habilidades, mas que não gosta muito da ideia de ser treinada. Como se os desafios já não fossem o bastante, a Camaleoa, uma feiticeira perversa, tenta trazer de volta todos os vilões derrotados por Po do reino espiritual.

Kung Fu Panda 4 está disponível no Cine Gracher do shopping e no Cine Gracher da Havan em sessões dubladas.

Confira trailer:

CINE GRACHER 1

DESESPERO PROFUNDO

Dublado / 17h

THE CHOSEN

Dublado / 19h30

Legendado / 19h30 (apenas no dia 25)

CINE GRACHER 2

KUNG FU PANDA 4

Dublado / 16h

UMA VIDA

Dublado / 18h30

Legendado / 18h30 (apenas no dia 24)

THE CHOSEN – OS ESCOLHIDOS

Dublado / 21h

Legendado / 21h (apenas no dia 23)

CINE GRACHER 3



IMAGINÁRIO – BRINQUEDO DIABÓLICO

Dublado / 16h e 21h15

KUNG FU PANDA 4

Dublado / 19h

CINE GRACHER HAVAN 1

KUNG FU PANDA 4

Dublado / 15h30 e 18h15

DUNA 2

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (nos dias 17 e 20)

CINE GRACHER HAVAN 2

THE CHOSEN – OS ESCOLHIDOS

Dublado / 16h

Legendado / 20h (nos dias 14 e 17)

CINE GRACHER HAVAN 3

OS FAROFEIROS

Dublado / 16h, 18h45 e 21h15

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: