Ex-funcionário do Cedup Hermann Hering, brusquense Arlindo Zucco morre aos 80 anos

O brusquense Arlindo Zucco, conhecido como Seu Arlindo, morreu nesta terça-feira, 19, aos 80 anos. Ele trabalhou durante anos como Coordenador de Professores e Supervisor de alunos no Cedup Hermann Hering, em Blumenau.

De acordo com a família, o velório acontecerá nesta quinta-feira, 21, a partir das 7h, na Capela Frei Edgar, no Cemitério São José, em Blumenau. A cerimônia de despedida será realizada a partir das 17h.

Trajetória

Arlindo Zucco nasceu em 25 de dezembro de 1943, em Brusque. Em 1959 mudou-se para Blumenau para frequentar o Curso Técnico de Torneiro Mecânico no Senai/SC, concluído em 1960. Começou sua carreira na cidade como mecânico ajudante em 1961.

Trabalhou em empresas como Artex S/A e Souza Cruz, exercendo desde funções técnicas até supervisão. Como funcionário público, atuou como técnico na Defesa Civil de Blumenau de 1995 a 1997, e Coordenador de Professores e Supervisor de alunos no Cedup Hermann Hering, de 2003 a 2016.

Teve forte atuação comunitária e social na APP da Escola Básica Santos Dumont, na Paróquia Santo Antônio do bairro Garcia, na Associação de moradores do mesmo bairro, além da Câmara Junior de Blumenau e do Lions Club Blumenau Sul.

Em dezembro de 2018, Arlindo recebeu o Título Honorífico de Cidadão Blumenauense na Câmara de Vereadores de Blumenau.

