Ex-prefeito Ari Vequi assume cargo em empresa parceira do governo do estado

Ari Vequi (MDB), ex-prefeito de Brusque, assumiu nesta semana o cargo de secretário-executivo na SCPar, empresa parceira do governo do estado que atua com parcerias público-privadas (PPPs). A empresa também tem participação na administração dos portos de São Francisco do Sul, Laguna e Imbituba.

O ex-prefeito, que teve o mandato cassado em maio do ano passado, está inelegível por oito anos. No entanto, a condição de inelegibilidade não o impede de assumir a função, pois não se trata de cargo público. “Houve essa possibilidade, já que é uma parceria, não uma função pública”, diz.

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: