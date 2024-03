Obra feita em terreno rompe rede de água no bairro Limeira, em Brusque

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque comunica que, na manhã desta quarta-feira, 20, ocorreu um rompimento na rede de água tratada na rua Alberto Muller, no bairro Limeira, nas proximidades da comunidade Nossa Senhora Aparecida.

O rompimento ocorreu devido a obras do proprietário do terreno em frente à igreja. As equipes do Samae se dirigiram ao local para efetuar o conserto.

Durante este período, o Samae solicita aos moradores dos bairros Limeira e parte do bairro Poço Fundo que façam uso racional e consciente da água para evitar desabastecimento.

