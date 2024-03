PP resolve impasse interno e firma apoio à reeleição do prefeito Valmir Zirke em Guabiruba

O Progressistas, partido do prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, firmou apoio à reeleição dele nas eleições de outubro. Tempos atrás, houve um impasse interno quanto ao apoio da sigla a Zirke, que agora parece ter ficado no passado. Na segunda-feira, 18, um encontro reuniu lideranças do partido para confirmar o apoio ao prefeito.

Estiveram presentes, além de Zirke, o vice-prefeito Cledson Kormann (PL), vereadores progressistas, o vereador de Brusque Jean Pirola (PP) e outros filiados do partido. O PP governa Guabiruba desde 2013, com o ex-prefeito progressista Matias Kohler e Zirke.

O cenário das eleições de outubro em Guabiruba começa a se desenhar. O presidente da Câmara, vereador Waldemiro Dalbosco, deve concorrer à prefeitura pelo PL. Além dele, o advogado Marcos Habitzreuter é cotado para disputar pelo MDB.

