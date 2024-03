Os moradores de Brusque e das outras cidades do Vale do Itajaí já podem começar a contar as horas para o término do atual episódio de calor, que então tem castigado a região durante boa parte deste mês de março.

Isso porque uma frente fria está prevista para cruzar Santa Catarina na próxima quinta-feira, 21, trazendo consigo um ar mais ameno, com potencial para dissipar o calor intenso.

Contudo, é importante que os moradores fiquem atentos à chegada deste sistema, pois a mudança brusca de temperatura poderá ocasionar temporais localizados.

O calor nesta quarta-feira

Antes de explorarmos os impactos da frente fria prevista para quinta-feira, vamos analisar as condições climáticas esperadas para Brusque e o Vale do Itajaí nesta quarta-feira.

Considerando o padrão climático dos últimos dias, não antecipamos grandes mudanças.

Na prática, isso significa que a região segue experimentando o intenso calor, com temperaturas então ultrapassando os 30°C.

É esperado que o sol se intercale com nuvens, o que pode elevar o risco de trovoadas isoladas ao longo da tarde em direção à noite.

No entanto, vale ressaltar que nem todas as áreas terão chuvas, uma vez que estamos falando de uma condição ainda de verão.

O calor e a frente fria na quinta-feira

À medida que nos aproximamos da quinta-feira, antecipamos uma significativa mudança climática.

Espera-se que o calor persista, com temperaturas que podem chegar ou até mesmo ultrapassar os 35°C.

Durante a manhã, é provável que o sol brilhe entre as nuvens, mas gradativamente será encoberto ao longo da tarde.

Essa situação ocorre em virtude da aproximação de uma frente fria, que trará consigo na sua retaguarda, um ar mais fresco. As influências dessa mudança nos termômetros serão mais notáveis a partir da noite.

Inclusive, a transição do ar quente para o ameno pode resultar em trovoadas, algumas das quais tendo potencial de serem intensas. Diante dessa possibilidade, não podemos descartar o risco de temporais.

Portanto, é prudente manter-se alerta para não ser surpreendido por condições climáticas adversas inesperadas.

Calor recua, mas sem frio à vista

À medida que a semana se encaminha para o seu término, os modelos meteorológicos indicam um alívio significativo do calor intenso em Brusque e em todo o Vale do Itajaí a partir de sexta-feira.

É importante esclarecer, para evitar mal-entendidos, que nossa previsão sinaliza uma diminuição do calor, mas não a chegada de frio.

Em outras palavras, esperamos madrugadas mais amenas, propícias a uma melhor noite de sono, com temperaturas mínimas variando entre 16 a 19°C na maior parte das cidades do Vale.

Quanto às tardes, o abafamento intenso dará lugar a temperaturas máximas mais agradáveis, na casa dos 25 a 27°C, eliminando a sensação de calor excessivo.

Em relação ao risco de chuva para o próximo fim de semana, Brusque e região não estão completamente isentas.

No entanto, prevemos apenas chuviscos isolados ou garoa, em decorrência da umidade marítima que trará nuvens. Isso não deverá, contudo, bloquear completamente as aberturas de sol.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar também as ocorrências de chuvas durante esse intervalo entre meia-noite e primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

