Após discussão por terreno, mulher morre esfaqueada no pescoço em Tijucas

Uma mulher de 31 anos morreu após esfaqueada no pescoço no bairro Timbé, em Tijucas, na tarde da terça-feira, 19. O crime aconteceu por volta das 17h.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, quando a equipe chegou no local uma testemunha informou que os envolvidos estavam discutindo e que um homem, de 41 anos, havia derrubado outra testemunha e atingido a mulher com uma faca no pescoço.

Após isto, o homem fugiu para o mato. As vítimas foram levadas ao hospital. É dito que a esposa do autor saiu do local com um carro do casal, um Peugeot Sedan.

No hospital, as testemunhas informaram que chamaram o homem para conversar, pois ele estava colocando areia em um terreno, o que gerou uma discussão.

Após um tempo, o homem sacou uma faca e a vítima tentou intervir. Neste momento, ele a esfaqueou no pescoço.

A mãe da vítima, de 58 anos, também tentou intervir e sofreu um ferimento de faca na mão. A vítima chegou ao hospital com parada cardiorrespiratória.

Ela apresentava uma perfuração maior na região do trapézio e duas menores na região do dorsal do tórax.

Após uma hora, o óbito foi confirmado pela equipe. Durante buscas, o homem foi preso pela PM.

