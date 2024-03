Paixão e Morte de um Homem Livre: conheça a equipe responsável pelo figurino dos quase 400 atores do espetáculo

Milhares de peças, entre vestuário e acessórios, compõem o figurino do espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre, em Guabiruba. São quase 400 atores e atrizes que vão se apresentar na 24ª edição da atração, promovida pela Associação Artístico e Cultural São Pedro (AACSP), nos dias 28 e 29 de março, no pátio da igreja São Cristóvão, no Aymoré.

Cada um deles conta com o seu próprio look, sendo que há personagens que fazem até três trocas de roupa durante o evento, e tudo isso fica a cargo da equipe de figurino, composta por nove voluntários.

Neste ano, a equipe de figurino é coordenada por Solange Aparecida Silveira do Nascimento e Raquel Munique Hassmann, com Iria Eble Habitzreuter, que também é costureira voluntária. A equipe de apoio é formada por Monia Regina Hassmann Krempel, Eduarda Pavesi, Daniele da Silva, Monique Krempel, Gean Carlos Alves e Oscar Matheus Krempel.

A preparação ocorre desde janeiro. Porém, a prova individual é feita semanalmente, aos domingos de ensaio, desde fevereiro. Então, cada mínimo ajuste é feito pela costureira.

São capas, túnicas e capacetes. A responsabilidade é enorme, destaca Raquel. Apenas de soldados, são 92 figurinos. “A prova de roupas acontece por cenas. Então, enquanto tem o ensaio lá embaixo, estamos aqui fazendo a prova de quem não está na cena. Fazemos a marcação e Iria vai fazendo os ajustes em casa durante a semana”, explica.

Solange ressalta que também são feitos figurinos novos, quando necessário. Neste ano, foram confeccionadas novos figurinos para alguns personagens: Jesus, Adão, Eva, Diabo e Espírito Santo e alguns soldados. Além disso, foram adquiridas sandálias novas para os soldados.

“As roupas são reaproveitadas a cada espetáculo, mas passam por reformas e, a cada edição, são ajustadas conforme o ator. Fizemos muitos figurinos novos em outra edição, mas, desta vez, a parte de coreografia teve a confecção de 40 novos figurinos completos”, detalha.

Na equipe de apoio, Gean auxilia o grupo em todos os detalhes. “É o nosso Severino”, diz Raquel, em uma risada. Os três atuam nos bastidores do espetáculo desde 2017, portanto, já são quatro edições feitas.

“Ultimamente, trabalho mais na parte do figurino. Os novos ficam na parte manual, na produção de capacetes, por exemplo. Mas já passamos por diversos trabalhos”, detalha Gean.

“Tem um ano que você faz o manual, e no outro você vai para a coordenação. Também, vamos vendo em qual parte você gosta mais. Hoje, eu me identifico mais com a parte dos soldados, por exemplo”, complementa Raquel.

A dinâmica no grupo é agradável e cheia de entusiasmo, que divide espaço com o forte calor durante os dias de trabalho voluntário no Salão da Igreja São Cristóvão. O desafio de lidar com todos os detalhes e com centenas de pessoas, cada uma com suas individualidades, movimenta o dia a dia dos voluntários.

Assim, eles dedicam o tempo ao espetáculo enquanto lidam com os compromissos do dia a dia e trabalho. Solange é professora de Educação Infantil, Raquel é professora e atualmente diretora da E.E. Infantil São Pedro e Gean é atendente de farmácia.

“Todo mundo fica envolvido, são muitos trabalhos e tudo é dividido. Vai desde a separação de joias e calçados, até o conserto de roupas”, aponta Gean. “Mas é bom, tudo vale a pena. Quando acaba, no último dia de apresentação, quando a gente vê que deu tudo certo, vem a sensação de que tudo vale a pena”, completa Solange.

O bom desempenho e dedicação de cada parte do espetáculo, como o figurino, faz a experiência ser tranquila para o presidente da AACSP, Sérgio Valle.

“O espetáculo é bastante difícil pelo número de pessoas, entre elenco e equipe técnica. Porém, todas as coordenações são ocupadas por pessoas que estão há um bom tempo no teatro e sabem muito bem o que fazer. A cada edição há algumas trocas e rodízios, mas as pessoas são muito comprometidas”, finaliza.

A AACSP informa ainda que os ingressos para a apresentação de sexta-feira, 29, estão esgotados, entretanto, ainda há ingressos disponíveis para aquisição para a quinta-feira, 28, às 20h30. São esperadas 4,5 mil pessoas em cada dia de apresentação.

Ao todo, os ingressos para Quinta-feira Santa estão disponíveis para aquisição em quatro pontos de venda físicos. Em Guabiruba: no Supermercado Kohler (bairro Aymoré); no Supermercado Carol (Centro); e na secretaria da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (também no Centro). Em Brusque, os ingressos podem ser adquiridos na loja da WJ, no centro da cidade.

Neste ano, todos os ingressos estão sendo vendidos no único valor de R$ 20 e, nos pontos fixos, o pagamento é somente em dinheiro.

Além disso, a compra dos ingressos pode ser feita de forma on-line, ampliando ainda mais a oportunidade para que pessoas de outras cidades possam prestigiar o evento. Para a aquisição de forma on-line, basta baixar e acessar o aplicativo da Pedidos 10. Na plataforma, os ingressos são vendidos a R$ 22 (R$ 20 + taxa de serviço). A partir da compra on-line, é gerado um QR Code, que é enviado ao comprador por e-mail ou disponibilizado no próprio aplicativo. Nos dias das apresentações, tanto na quinta, quanto na sexta-feira, ao chegar ao evento, é indispensável a apresentação do QR Code, seja pelo celular, ou de forma impressa.

No dia 28 de março, o espetáculo Paixão e Morte de Um Homem Livre inicia às 20h30, e no dia 29, às 19h30. Ao todo, 514 voluntários, sendo 392 atores e atrizes, e 122 integrantes da equipe técnica, se dedicam todos os domingos, desde fevereiro, para os ensaios do espetáculo que é considerado um dos maiores a céu aberto do Sul do país.

A 24ª edição é uma realização da AACSP, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, com patrocínio de Havan, Stock Archer, Kohler & Cia, Guabifios e Hipertêxtil, e patrocínio da Prefeitura de Guabiruba por meio da Fundação Cultural. Mais informações a respeito da programação da 24ª Paixão e Morte de um Homem Livre, acesse: www.aacsp.com.br ou @aacspguabiruba (Instagram).

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: