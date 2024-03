Polêmica acerca do livro “O avesso da pele”, vetado em outros estados, chega a SC

Livro polêmico 1

Chegou agora a SC a polêmica acerca do livro “O avesso da pele”, de Jeferson Tenório, já retirado da lista de materiais didáticos utilizados pelos alunos da rede pública de ensino médio do Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Paulo Vendelino Kons, em nome do Grupo de Proteção da Infância e Adolescência (Grupia), de Brusque, fez esta semana um pedido formal ao secretário de Estado da Educação, Aristides Cimadon, para adotar a mesma medida, sob a alegação de que a obra, distribuída pelo Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contém pornografia explicita.

Livro polêmico 2

Kons sublinha o “caráter imoral e vulgar do romance”, como também sua “inutilidade na formação literária e no caráter do leitor”, no caso adolescentes. Destaca isso num trecho de seis linhas, impublicável aqui, contendo linguagem pornográfica, porém, aparentemente, dentro do contexto da obra, como argumentam alguns. Outros o comparam aos textos de contos eróticos publicados em vários portais na internet.

Livro polêmico 3

O livro, vencedor do Prêmio Jabuti 2021, foi parar entre os 10 mais vendidos da Amazon Brasil após ser censurado em uma escola de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, por linguagem de “baixo-calão”. O enredo envolve Pedro, que, após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos.

Psicólogo nas escolas

De cada 10 escolas do Brasil, só uma tem psicólogo, aponta o Censo Escolar. Os dados divulgados neste ano mostram que a rede pública de SC (escolas estaduais e municipais em conjunto) foi a que mais conseguiu contratar aqueles profissionais. O número de colégios com seus serviços no Estado mais do que dobrou — passou de 13%, em 2022, para 30% em 2023 — e assumiu a liderança no país.

Medalha de bronze

SC está em 3º lugar no ranking dos Estados com a maior rede de distribuição de gás natural no país, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. A SCGás conta atualmente com 1.541 km de rede construída e prevê ainda um aumento de mais 91 em 2024. Está presente em 72 municípios e possui mais de 26 mil consumidores em todo o Estado.

O achologista

O escritor catarinense Deonísio da Silva dá força para inclusão de mais um verbete nos nossos dicionários: achologista, para assim definir o profissional formado pela universidade Facebook, com especialização em Instagram e com diversas obras enviadas pelo Whatsapp. Função: comentar o que não conhece e dar mentoria sobre o que nunca fez. Verdade.

Linguagem 1

Este espaço quer saber quem foi o “gênio” que difundiu que não se deve mais falar, ouvir ou escrever “esgoto sanitário” e sim “esgotamento sanitário”. Da mesma forma perturba ouvir, falar e ler diante de notícia de qualquer chuva mais intensa, em “quantidade” de água, e não mais volume. E nas legendas de filmes, outro “gênio” criou, há décadas, uma confusão, que persiste, entre os verbos ir e ver. “Ver”, o mesmo que olhar, também tem sido indevidamente usado para vir, no sentido de voltar, tornar, regressar, acudir, emanar, derivar, surgir, comparecer, chegar, aparecer, provir, proceder.

Linguagem 2

E o que dizer, especialmente na TV, parecendo uma praga, repórteres e apresentadores referirem-se a horários vespertinos ou noturnos como “cinco da tarde”, “nove da noite”, e por aí afora. Se o novo dia, de 24 horas corridas, começa à meia noite ou zero hora, porque não 17 horas, 21 horas?

Burocracia cruel 1

A burocracia é cruel com quem trabalha no meio rural. Milhares de projetos ou pedidos apresentados aos órgãos ambientais, salvo exceções, demoram mais de 90 para deliberação. Um providencial projeto de lei do deputado Jorge Goetten (PL-SC) propõe suspender efeitos e embargos quando o órgão ambiental demorar mais de 90 dias para se manifestar. O texto altera a Lei de Crimes Ambientais.

Burocracia cruel 2

A suspensão das atividades de agricultores familiares por logos períodos compromete a própria sobrevivência deles, que precisam da terra para sustentar as famílias. Mas a infame burocracia nunca entenderá isso. O projeto é socialmente justo e moralmente adequado, pois permite a manutenção da atividade até que o Estado saia da sua inércia e cumpra o seu dever.