Brusque e Guabiruba celebram 200 anos da imigração alemã com evento especial; saiba como participar

Será realizada no dia 4 de abril uma celebração dos 200 anos da imigração alemã no Brasil. A comissão organizadora das homenagens da imigração nas cidades de Brusque e Guabiruba farão uma cerimônia para comemorar a data na Sociedade Recreativa Guabirubense, no Centro de Guabiruba. Os ingressos custam R$ 100.

Além das homenagens, haverá apresentações culturais e um jantar. Os ingressos podem ser adquiridos na Fundação Cultural de Guabiruba. A confirmação de presença pode ser feita até 28 de março pelo número (47) 3308-3114. O início da atividade está marcado para às 19h, com recepção às 18h30.

Delegação alemã

Uma delegação oficial do estado alemão de Baden-Württemberg, região de origem de muitos imigrantes catarinenses da década de 1860 estará presente no evento.

A delegação é composta por integrantes do distrito de Karlsruhe, parceiro do município de Brusque e da Associação de Municípios do Vale Europeu (Amve); do município de Karlsdorf-Neuthard, cidade coirmã de Guabiruba; e da Badisch-Südbrasilianische Gesellschaft (BSG), parceira da Associação Catarinense de Intercâmbio e Cultura (ACIC).

Chegada dos alemães

A maior comemoração da data acontece em 25 de julho, no Rio Grande do Sul, data em que chegavam na atual cidade de São Leopoldo os primeiros imigrantes de língua alemã, em 1824.

Em Santa Catarina, os imigrantes chegaram quatro anos depois, no final de 1828. Esses povos chegam na região dentro de uma política específica, baseada na captação de famílias formadas, na maioria, por agricultores.

A pesquisadora Rosemari Glatz, reitora da Unifebe e também integrante da comissão organizadora do evento, conta que a primeira colônia alemã surgiu em Santa Catarina no dia 1º de março de 1829, com o estabelecimento da Colônia de São Pedro de Alcântara. Ela foi fundada com imigrantes de língua alemã que saíram da Europa para o Rio de Janeiro e que chegaram em solo catarinense em novembro de 1828, num total de 359 pessoas.

Posteriormente, muitas destas famílias, migraram para Itajaí e Brusque, a exemplo da família de Pedro José Werner, e da família de Lauro Muller, primeiro governador republicano de Santa Catarina.

O Brasil já havia recebido outros imigrantes de língua alemã antes de 1824, principalmente nas metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, porém, em contextos diferentes dos núcleos coloniais alemães formados no Sul do país, cujo bicentenário da chegada é celebrado.

Parcerias

Diversas parcerias entre distritos e municípios alemães são realizadas há anos em Brusque, assim como em Guabiruba. As ações em conjunto possibilitam acesso a recursos para idealização de novos projetos.

A relação de Brusque e Guabiruba com o estado alemão de Baden-Württemberg começou há 164 anos, quando, em agosto de 1860, várias famílias originárias de Baden emigraram para Santa Catarina e se estabeleceram na nossa região. Muitas destas famílias são provenientes da comunidade de Karlsdorf-Neuthard.

Em 5 de abril de 2011, pela Lei n.º 3385, foi instituída a Parceria Oficial entre a cidade de Brusque e o Distrito de Karlsruhe. Também em 2011 foi assinada a parceria para troca de relações comerciais e culturais entre as duas regiões.

Recentemente a Associação de Municípios do Vale Europeu (Amve) firmou uma parceria oficial com o distrito.

Entre os projetos oriundos da relação está o “50 parcerias municipais pelo clima”, que tem como objetivo a mitigação climática por meio da implementação de projetos. Quem também colabora com as pesquisas é o Centro Universitário de Brusque (Unifebe).

Outra ação entre as regiões que também possui destaque são os intercâmbios estudantis entre a Unifebe e universidades alemãs.

Importância

Rosemari diz ainda que o maior benefício destas parcerias entre os municípios da região catarinense e o Distrito de Karlsruhe será percebida a longo prazo.

“É a possibilidade de transferência de conhecimento e as oportunidades para os jovens e adultos estudantes. Esse é o grande investimento: educação, pesquisa, conhecimento e oportunidades para as gerações atuais e futuras, que pode se refletir em melhorias estruturais e também na área econômica. Afinal, educação é o investimento mais rentável que um povo realiza, como já dizia o fundador da Unifebe, o padre Orlando Maria Murphy”, ressalta.

Inauguração de museu

Ainda neste ano, Guabiruba fará a inauguração do Museu da Imigração Alemã. O local ficará localizado na Casa Scharf, adquirida pelo município.

A casa tem estilo alemão enxaimel e foi construída entre 1940 e 1945 na rua Prefeito Carlos Boos. O imóvel possui sala, cozinha, quatro quartos, banheiro, sótão e área externa adjunta da casa, de alvenaria. Além disso, o terreno adquirido possui um galpão de 60m², que será utilizado para depósito de itens de patrimônio público, das decorações utilizadas em eventos na cidade, entre outros.

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: