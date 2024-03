Homem é preso por armazenar e transmitir conteúdos sexuais de crianças e adolescentes no Vale do Itajaí

Um homem de 47 anos foi preso por armazenar e realizar transmissão de conteúdos e cenas sexuais envolvendo crianças e adolescentes em Ascurra, no Alto Vale. O mandado de prisão foi expedido nesta terça-feira, 19.

O mandado foi expedido e cumprido no Presídio Regional de Blumenau, onde o homem já está preso por outro crime.

O caso

O homem já estava preso desde setembro de 2023 por ter atraído uma adolescente para a prostituição. Ele foi preso em flagrante. O então Delegado responsável pela prisão na época dos fatos, Filipe Martins, representou pela busca e apreensão na casa do investigado, local onde foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos.

Os equipamentos foram analisados e foram encontradas diversas imagens e vídeos contendo cenas de sexo ou nudez envolvendo crianças e adolescentes (pornografia infantil).

Após a análise do caso a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi rapidamente deferida pelo Poder Judiciário com parecer favorável do Ministério Público.

Este mesmo homem também é investigado pela prática de estupro de vulnerável. Porém, o inquérito policial está em apuração.

