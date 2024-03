A chegada do novo mês trouxe consigo as águas de março, frequentemente evocada quando o verão se aproxima do fim, revelando-se de forma marcante ao contemplarmos o cenário observado nesta sexta-feira, 1, em Brusque.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Sob o céu já tingido pelas nuances de março, a cidade presenciou de forma vívida essa notável transição sazonal, destacando-se as águas do rio Itajaí-Mirim, cujo nível se erguia acima do habitual, após as chuvas da noite anterior.

Este primeiro dia do mês serviu não apenas como um lembrete das mudanças iminentes, mas também como uma celebração da riqueza e da diversidade do ambiente natural que nos cerca, convidando à contemplação e apreciação da beleza transitória deste período do ano.

Início de março e as temperaturas

Para ilustrar os cenários mencionados de maneira clara e prática, preparamos uma galeria de fotos com as cenas registradas neste primeiro dia de março em Brusque.

Você poderá então conferir essa galeria mais adiante, no fim desta edição.

Antes disso, gostaríamos de fornecer um resumo das temperaturas observadas no início da tarde desta sexta-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A análise revela um calor em ascensão, com temperaturas já ultrapassando os 30°C na maioria dos locais monitorados por volta das 13h.

De acordo com a previsão de Ronaldo Coutinho, especialista em meteorologia da Climaterra, as típicas trovoadas de verão podem voltar a atingir o município e região ao longo desta tarde, estendendo-se até a noite.

Confira a seguir o levantamento desses índices de temperatura então capturados pelos termômetros da rede Groh Estações.

A chegada de março em fotos

Como mencionado anteriormente, esta matéria chega ao seu desfecho em grande estilo na presença de uma estupenda galeria de fotografias, ilustrando esta chegada de março em Brusque.

Além das paisagens lindas, o destaque fica por conta do nível alterado do rio Itajaí-Mirim. Confira esta seleção preparada especialmente para você, nosso prezado leitor.

