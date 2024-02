Ao adentrar o magnífico Monthez Hotel, situado em Brusque, os visitantes são calorosamente recepcionados por uma maravilhosa árvore de Páscoa, montada no elegante hall de entrada.

Essa verdadeira obra de arte é então capaz de mesclar de forma meticulosa capricho, beleza e inventividade

A majestosa Osterbaum é o ponto focal, cercada por uma decoração primorosa, repleta de detalhes que evocam a atmosfera festiva da ocasião, com suas casquinhas pintadas, guloseimas e adoráveis coelhinhos em todas as dimensões.

Clima de Páscoa pelo hotel

Contudo, a deslumbrante ornamentação não se restringe à área de recepção. Em cada recanto do hotel, há adornos cuidadosamente dispostos, capazes de cativar qualquer observador com sua inventividade e charme.

É uma experiência irresistível ser envolvido pela criatividade e dedicação manifestadas pela equipe do Monthez Hotel na elaboração da Osterbaum e na decoração de todo o espaço.

Criatividade de dona Evelina Zen

É digno de nota que todos os elementos decorativos, desde os mínimos detalhes até a imponente árvore de Páscoa, foram concebidos com imenso carinho e maestria pela talentosa dona Evelina Dubiella Zen, esposa do saudoso senhor Hilário Zen.

Portanto, todos os créditos desta obra-prima devem ser atribuídos a ela, merecedora de reconhecimento por esse trabalho verdadeiramente excepcional.

Não deixe de conferir as imagens deslumbrantes na galeria de fotos exposta logo após os anúncios.

Páscoa em fotos após anúncios

Decoração de Páscoa em fotos

Conforme mencionado anteriormente, esta matéria então culmina de maneira esplêndida com a apresentação de uma galeria de fotos impressionante, exibindo a decoração de Páscoa do Monthez Hotel.

Convidamos você, caro leitor, a conferir então a seleção de imagens que preparamos, exposta a seguir.

