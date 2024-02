Imagine-se diante de uma majestosa casa, verdadeira joia histórica com mais de um século de existência, desafiando o curso implacável do tempo, mantendo-se imponente e resguardando as características que a tornaram única na virada do século XIX.

Essa maravilha arquitetônica não é fruto da imaginação, mas uma realidade que se encontra situada no bairro Azambuja, em Brusque.

É lá que essa residência centenária ergue-se, de forma deslumbrante, exibindo toda sua graciosidade e encanto, como que a desafiar o passar dos anos.

Conhecendo a casa centenária

Ao adentrar seus portões, somos transportados a uma era passada, onde o tempo parece ter desacelerado a fim de permitir que os detalhes mais delicados e os encantos mais sutis floresçam.

Cada canto, cada móvel, cada objeto então conta uma história rica e fascinante, um tributo ao legado deixado por gerações anteriores.

Casa histórica da família Bruns

Hoje, todo o terreno é propriedade da respeitada família Bruns, cujas raízes estão profundamente entrelaçadas com a história desta construção.

“A casa foi erguida por volta de 1897 pelos meus bisavós maternos, da linhagem Bork”, relata Celso Bruns, um dos atuais guardiões deste legado.

“Cada canto é permeado pela aura do passado, preservando autenticamente os traços de épocas distantes, como se o tempo, mesmo após mais de um século, tivesse se recusado a deixar sua marca aqui”, acrescenta, emocionado.

Um legado histórico

Cada parede, cada móvel, tudo respira a história dessa família, proporcionando uma experiência única aos moradores, transportando-os a um passado repleto de memórias e emoções.

É um testemunho vivo de uma era que se foi, mas que continua a ecoar através das gerações, mantendo-se firme e inabalável no coração de Brusque.

Casa histórica em fotos

Autoria das fotos: Ciro Groh/O Município >>

