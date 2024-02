O magnífico conjunto de cachoeiras em destaque nesta edição se revela como um autêntico tesouro oculto em Brusque, situado no bairro Bateas.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Envolto pela exuberância do verde das matas, este local se configura como uma incontestável evidência de que ainda há espaços capazes de surpreender no interior do município.

A beleza de Brusque em vídeo

A nossa coluna, pois, teve o privilégio de capturar em vídeo a sequência deslumbrante de cachoeiras, cada uma mais cativante que a anterior.

O som harmonioso das águas deslizando entre as rochas então é capaz de criar uma sinfonia de beleza singular.

*Assista ao vídeo >>

Cachoeira dos Gracher

Vale ressaltar que uma parte significativa deste complexo pertence à ilustre família Gracher, enquanto a outra, direcionada ao topo, ainda permanece sem informações claras sobre seus proprietários.

Contudo, trata-se de um local extraordinário para explorar e se conectar com a deslumbrante paisagem que o envolve.

A beleza interiorana deste ambiente se configura como um autêntico patrimônio de Brusque, e a capacidade de compartilhar essa experiência com outros é não apenas um privilégio, mas também uma fonte de alegria.

Brusque em fotos

Conforme o ditado popular afirma, uma imagem vale mais do que mil palavras. Em conformidade com esse princípio, encerramos esta matéria na companhia de uma incrível galeria de fotos.

Cada cena mostra, em detalhes, o paraíso encontrado no bairro Bateas em Brusque, sendo uma considerável porção deste local pertencente à renomada família Gracher.

Convidamos você, estimado leitor, a maravilhar-se com esta cuidadosa seleção que preparamos especialmente para você.

