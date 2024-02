Motociclista morre no hospital após colisão no Norte de Santa Catarina

Um motociclista, de 62 anos, morreu após uma colisão com outra motocicleta em São Francisco do Sul. O acidente aconteceu na noite deste domingo, 4.

Segundo os Bombeiros Voluntários da cidade, a ocorrência foi registrada por volta das 20h15, na SC-415, no bairro Reta.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o motociclista estava caído com capacete ainda. Ele relatou dores na região do tórax e dificuldade para respirar.

A vítima foi atendida e conduzida ao hospital. Na entrada do pronto-socorro, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória. As equipes dos bombeiros e do hospital tentaram reverter o quadro, porém, ele não resistiu e morreu.

A identidade da vítima e a dinâmica do acidente não foram informadas.

