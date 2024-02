Após o aumento significativo das temperaturas que os moradores de Brusque e de outras cidades do Vale do Itajaí experimentaram no último domingo, 4, alcançando até 37°C na região, esta segunda-feira, 5, se inicia com a previsão do tempo indicando a persistência do calor ao longo desta semana.

Com a perspectiva de continuidade do clima de verão, o risco de formação de trovoadas, característico desta estação, estende-se para os próximos dias, concentrando-se principalmente no período entre o meio da tarde em direção à noite.

Interessante destacar que as projeções climáticas trazem excelentes notícias para os entusiastas das altas temperaturas ao longo deste mês de fevereiro.

Para aprofundar as informações fornecidas anteriormente, buscamos insights junto ao meteorologista Piter Scheuer, que generosamente compartilhou conosco seu conhecimento especializado.

Acesse o boletim completo a seguir para conferir sua esclarecedora explanação sobre o tema.

Segunda-feira traz a manutenção do calor

*Boletim: Piter Scheuer >>

Nossa análise das projeções meteorológicas inicia-se por esta segunda-feira. Brusque e todo o Vale do Itajaí devem vivenciar novamente o clima de verão, já experimentado no domingo.

Em termos práticos, o dia tende a oferecer condições propícias para atividades ao ar livre, especialmente durante a manhã.

À medida que a tarde avança, a previsão aponta para a intensificação do calor, potencializando, assim, a formação de nuvens e elevando o risco de trovoadas isoladas.

Dado o cenário típico de verão, é possível que alguns bairros experimentem precipitações intensas em curtos intervalos, enquanto outros, próximos, podem chegar à noite sem uma gota sequer.

As temperaturas máximas devem oscilar entre 32°C e 36°C, consolidando um panorama característico desta estação.

Calor a perder de vista

Ao projetarmos o futuro, os modelos de previsão apontam para a continuidade do calor ao longo desta semana em Brusque e em todo o Vale do Itajaí.

Mantendo-se a constância, observamos a presença marcante do sol predominando durante as manhãs, enquanto as instabilidades ganham espaço a partir das tardes, podendo se estender em direção à noite.

Esse cenário veranil promete persistir pelo menos até o dia 15 de fevereiro, sem indícios de retrocesso no calor.

Em outras palavras, as tardes permanecerão consistentemente acima dos 30°C, e as madrugadas manterão uma atmosfera abafada, oscilando valores acima de 20ºC.

Quanto ao risco de chuva, este se limita a pancadas típicas da estação mais quente do ano.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Fotos e mais notícias após anúncios

É com orgulho e alegria que apresentamos a seguir os nomes dos parceiros comerciais que então apoiam e investem neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Cada um deles está exposto nos banners abaixo, que aguardam pelo seu clique, para assim, conhecer as ofertas e produtos oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Veja como está linda a Cachoeira da Pedra Lisa, então em Guabiruba

2. Ano termina com misterioso sinal então avistado no céu de Botuverá

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração evidencia ausência de chuva observada até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul. Acompanhe.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta segunda-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 18

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta então adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK