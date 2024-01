Frequentada tanto por ciclistas quanto pelo público em geral, a Cachoeira da Pedra Lisa é um ponto de encontro para quem procura um ambiente de tranquilidade aliado à beleza interiorana.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Situada na rua Russuland, no bairro Aymoré, em Guabiruba, o acesso da estrada até a cachoeira é simples, realizado por uma trilha curta que então costuma levar poucos minutos para ser percorrida.

Seu formato lembra então um escorregador devido à sua queda inclinada, que também originou o nome Pedra Lisa.

O lugar, pois, se revela como um local atrativo, sendo um lindo refúgio para aqueles que buscam alívio do calor.

Cachoeira da Pedra Lisa em fotos

Encerramos esta edição complementando a narrativa anterior, proporcionando então uma visão mais detalhada da Cachoeira da Pedra Lisa.

Apresentamos imagens sensacionais que certamente despertarão o seu desejo de conhecer esse cenário pessoalmente. Confira esta seleção de fotografias a seguir.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

