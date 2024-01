Vazamento de monóxido de carbono pode ter sido a causa da morte dos jovens encontrados dentro de carro em Balneário Camboriú

Segundo informações preliminares da polícia, uma falha mecânica na BMW/320I M Sport, teria levado monóxido de carbono para dentro do veículo, através do ar condicionado, o que pode ter causado a morte dos quatro jovens, que foram encontrados dentro do veículo no estacionamento do Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú na manhã desta segunda-feira, 1.

Até o momento, a possibilidade de intoxicação é a principal suspeita da Polícia Civil. A investigação ainda segue em andamento. Conforme a polícia, as vítimas não apresentavam marcas de violência. A suspeita é que tenham sofrido uma parada cardiorrespiratória.

Os jovens tinham entre 16, 19, 21 e 24 anos. Todos eram naturais de Paracatu, em Minas Gerais, mas moravam na Grande Florianópolis há cerca de um mês. As identidades deles ainda não foram reveladas.

Uma quinta pessoa estava no carro, porém não passou mal igual os outros e foi ela que pediu ajuda. A jovem deve prestar depoimento na delegacia ainda na tarde desta segunda-feira.

