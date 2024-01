Quatro pessoas são encontradas mortas dentro de carro na rodoviária de Balneário Camboriú

Três homens e uma mulher foram encontrados mortos dentro de uma BMW no estacionamento do Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú na manhã desta segunda-feira, 1. Conforme a Polícia Militar, eles não apresentavam marcas de violência, a suspeita é que tenham sofrido uma parada cardiorrespiratória, no entanto, a causa é desconhecida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h30, porém, quando os profissionais chegaram no local, as quatro vítimas estavam deitadas no chão, com a equipe do Samu tentando reanimá-las. Os bombeiros ajudaram no processo, realizando massagem cardíaca.

Após 40 minutos de procedimentos avançados de reanimação e nenhuma resposta aos procedimentos realizados, a equipe médica do Samu decretou o óbito das vítimas.

Conforme os bomebeiros, a causa da parada cardiorrespiratória é desconhecida. Os bombeiros ainda destacam que foram usadas todas as equipes de socorro de Balneário Camboriú no atendimento da ocorrência e, após a finalização dos procedimentos de atendimento pré-hospitalar, foi acionado a Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil e a Polícia Cientifica para continuidade dos trâmites de investigação e perícia.

