Após Brusque registrar um recorde de 33,4 °C na terça-feira, 7, a maior temperatura para maio em mais de uma década, esta quarta-feira, 8, superou as expectativas com picos de calor ainda mais intensos.

As temperaturas, atípicas para a época, alcançaram índices superando os 35°C, estabelecendo uma nova marca histórica para o município.

Números do calor em Brusque

As temperaturas mais altas desta quarta-feira em Brusque, atingiram 35,6°C no bairro Centro, seguida por 35,2°C, valor este pontuado na estação localizada no Campus da Unifebe, no bairro Santa Terezinha.

Em outros locais monitorados da cidade, os valores também foram significativamente elevados, a considerar a época do ano, então variando entre 32 e 34°C.

O calor pela região de Brusque

Quando o monitoramento abrange toda a região do Vale do Itajaí-Mirim, os resultados revelam um aquecimento igualmente incomum nos outros municípios consultados.

Em Guabiruba, os moradores do bairro Aimoré enfrentaram temperaturas máximas de 34°C, enquanto em Ourinho, Botuverá, os pico encostou nos 33°C. Em Presidente Nereu, a marca extrema alcançou 31,9°C.

Até a fria comunidade de Fazenda Rio Bonito, com mais de mil metros de altitude em relação ao nível do mar, viu os termômetros registrarem 27°C, um valor notavelmente alto para a época e considerando a elevação geográfica.

Números gerais do calor

Apresentaremos a seguir o levantamento detalhado da apuração, que inclui os picos máximos de temperatura registrados nesta quarta-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Os dados expostos, que estão organizados na tabela, correspondem aos locais especificados no anexo.

Previsão do tempo

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, indica que esta quarta-feira marcará o fim do calor intenso e atípico, que então predominou na primeira metade desta semana.

A partir de quinta-feira, 9, espera-se uma mudança significativa com a chegada de uma frente fria em Santa Catarina.

Este sistema meteorológico, por sua vez, tende a trazer chuvas ocasionais, diminuição da incidência solar e uma queda nas temperaturas, especialmente durante a noite.

Brusque em fotos

Para encerrar esta pauta, apresentamos uma galeria de imagens que ilustram a quarta-feira ensolarada e quente em Brusque.

Confira essas imagens que capturam, de forma objetiva, essa condição climática descrita.

