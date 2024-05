Tragédia no Rio Grande do Sul chega a 100 mortos por causa das enchentes

Em boletim divulgado às 12h desta quarta-feira, 8, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou que o Estado chegou ao número de 100 mortes por conta das enchentes.

Além disso, está sendo apurado se outras quatro mortes têm relação com os eventos meteorológicos.

Boletim da Defesa Civil

Municípios afetados: 417

Pessoas em abrigos: 66.761

Desalojados: 163.720

Afetados: 1.456.820

Feridos: 372

Desaparecidos: 128

Óbitos confirmados: 100

Saiba como ajudar em Brusque

Confira os principais pontos de Brusque que estão arrecadando doações para os municípios gaúchos:

Correios: (Centro, Santa Rita e Beira Rio) – Doar água potável, cesta básica fechada, produtos de higiene pessoal, roupas, colchões e ração animal – Coletas até os dia 15/05 (números para contato: 47 – 3144-2317, 47 – 3252-0632, 47 3144-2392);

(Centro, Santa Rita e Beira Rio) – Doar água potável, cesta básica fechada, produtos de higiene pessoal, roupas, colchões e ração animal – Coletas até os dia 15/05 (números para contato: 47 – 3144-2317, 47 – 3252-0632, 47 3144-2392); Academia Zanon Fight Gym: R. Almi. Barroso, 111, Santa Rita – Doar roupas, calçados, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 3354-3238);

R. Almi. Barroso, 111, Santa Rita – Doar roupas, calçados, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 3354-3238); Forinc: rua Paes Leme, 39, Centro (das 9h às 12h e das 13h às 19h) – Doar água potável, ração animal, roupas, calçados, entre outros – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 99161-8675);

rua Paes Leme, 39, Centro (das 9h às 12h e das 13h às 19h) – Doar água potável, ração animal, roupas, calçados, entre outros – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 99161-8675); Not-me: rua Ernesto Bianchini, número 135, Guarani. Galpão 1, 2 e 3 (das 8h às 18h);

rua Ernesto Bianchini, número 135, Guarani. Galpão 1, 2 e 3 (das 8h às 18h); Fursis Petshop: rua Botuverá, número 394, Dom Joaquim (das 7h30 às 12h e das 13h às 17h30);

rua Botuverá, número 394, Dom Joaquim (das 7h30 às 12h e das 13h às 17h30); Studio Harmonize: rua Jacó Bauer, número 555, Jardim Maluche (das 13h às 19h);

rua Jacó Bauer, número 555, Jardim Maluche (das 13h às 19h); Bistek supermercados: avenida Otto Renaux, número 377, São Luiz (das 7h30 às 21h) – Doar água potável, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e alimentos não perecíveis – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 3351-5009);

avenida Otto Renaux, número 377, São Luiz (das 7h30 às 21h) – Doar água potável, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e alimentos não perecíveis – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 3351-5009); FNP Brusque: rua Gustavo Richard, número 15, Centro (das 10h30 às 13h30 e das 17h30 às 23h) – Doar alimentos não perecíveis, cobertores, fraldas, lençóis, produtos de higiene pessoal, entre outros – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47- 99208-1005);

rua Gustavo Richard, número 15, Centro (das 10h30 às 13h30 e das 17h30 às 23h) – Doar alimentos não perecíveis, cobertores, fraldas, lençóis, produtos de higiene pessoal, entre outros – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47- 99208-1005); Duda Belli Bar: R. Adriano Schaeffer, 56, Centro – Doar alimentos não perecíveis, roupas, calçados, roupas de cama, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal e brinquedos – O prazo final para coletas é até dia 10/05 (número para contato: 47 – 99191-2421);

R. Adriano Schaeffer, 56, Centro – Doar alimentos não perecíveis, roupas, calçados, roupas de cama, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal e brinquedos – O prazo final para coletas é até dia 10/05 (número para contato: 47 – 99191-2421); Prime Açaí (Komprão): rua Victor Meirelles, 286, Santa Rita (das 14h às 21h);

rua Victor Meirelles, 286, Santa Rita (das 14h às 21h); Baita Xis: avenida Otto Renaux, número 593, São Luíz (das 18h às 00h) – Doar água potável, roupas, cobertores, produtos de higiene pessoal, entre outros – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 99670-5366);

avenida Otto Renaux, número 593, São Luíz (das 18h às 00h) – Doar água potável, roupas, cobertores, produtos de higiene pessoal, entre outros – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 99670-5366); Trilha Motos : rua Rodolfo Steffen, número 5, bairro Steffen (das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h30, nos dias de semana, e no sábado das 8h30 até às 12h);

: rua Rodolfo Steffen, número 5, bairro Steffen (das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h30, nos dias de semana, e no sábado das 8h30 até às 12h); Grupo de arrecadação: rua Theodoro Henrique Staack, número 141, apartamento 302, bairro Santa Terezinha (das 13h30 às 19h);

rua Theodoro Henrique Staack, número 141, apartamento 302, bairro Santa Terezinha (das 13h30 às 19h); Unifebe: R. Vandelino Maffezzolli, 333, Santa Terezinha, Bloco A – Alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e roupas de cama – Prazo para coleta até 17/05 (número para contato: 3211-7000);

R. Vandelino Maffezzolli, 333, Santa Terezinha, Bloco A – Alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e roupas de cama – Prazo para coleta até 17/05 (número para contato: 3211-7000); Shopping Gracher: avenida Cônsul Carlos Renaux, 56, Centro – Doação de roupas de frio – Não há prazo final para coleta (número para contato: 3351-1479);

avenida Cônsul Carlos Renaux, 56, Centro – Doação de roupas de frio – Não há prazo final para coleta (número para contato: 3351-1479); BJNET : rua Moritz Germano Hoffmann, 107, Centro – Cobertores, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, entre outros – Prazo para coleta até 10/05 (número para contato: 47 – 99191-2421);

: rua Moritz Germano Hoffmann, 107, Centro – Cobertores, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, entre outros – Prazo para coleta até 10/05 (número para contato: 47 – 99191-2421); Escola Monsenhor Gregório Locks: rua Ludovíco Merico, 64, Dom Joaquim – Alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 3251-8198);

rua Ludovíco Merico, 64, Dom Joaquim – Alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 3251-8198); Transportes Adre: rua ngelo Vasselai, 150, Limoeiro – Colchões, cestas básicas, roupas de cama, cobertores, água potável e ração – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 99973-4318);

rua ngelo Vasselai, 150, Limoeiro – Colchões, cestas básicas, roupas de cama, cobertores, água potável e ração – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 99973-4318); Lari Cosméticos: avenida Cônsul Carlos Renaux, 48, Centro e rua Sete de Setembro, 700, Santa Rita – Alimentos não perecíveis, roupas, cobertores e água potável – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 3717-0944);

avenida Cônsul Carlos Renaux, 48, Centro e rua Sete de Setembro, 700, Santa Rita – Alimentos não perecíveis, roupas, cobertores e água potável – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 3717-0944); Life Up Academia: avenida Dom Joaquim, 700, Jardim Maluche – Roupas de cama, travesseiros, cobertores, toalhas, entre outros – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 99951-1223);

avenida Dom Joaquim, 700, Jardim Maluche – Roupas de cama, travesseiros, cobertores, toalhas, entre outros – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 99951-1223); Rodonaves: rua Itajaí, 723, Limoeiro – Alimentos não perecíveis, cestas básicas, água potável, leite em pó, entre outros – Prazo para coleta até 30/05 (número para contato: 47 – 3304-0523);

rua Itajaí, 723, Limoeiro – Alimentos não perecíveis, cestas básicas, água potável, leite em pó, entre outros – Prazo para coleta até 30/05 (número para contato: 47 – 3304-0523); Igreja Nação Forte: rua Anita Garibaldi, 262, São Luiz – Água potável, cestas básicas, produtos de higiene e limpeza, entre outros – Prazo para coleta até 10/05 (número para contato: 47 – 99625-0970);

rua Anita Garibaldi, 262, São Luiz – Água potável, cestas básicas, produtos de higiene e limpeza, entre outros – Prazo para coleta até 10/05 (número para contato: 47 – 99625-0970); Orsegups: rua João Bauer, 476, Centro – Alimentos não perecíveis, água potável, fraldas descartáveis, entre outros – Não há prazo final para coleta (número para contato: 4020-4411 ;

rua João Bauer, 476, Centro – Alimentos não perecíveis, água potável, fraldas descartáveis, entre outros – Não há prazo final para coleta (número para contato: Clínica Techy: rua Hercílio Luz, 145, Centro – Alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e água potável – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 3044-3010);

rua Hercílio Luz, 145, Centro – Alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e água potável – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 3044-3010); CCN Academia Águas Claras: rua Augusto Klapoth, 97, Águas Claras – Alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal e limpeza e itens para bebês – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 3396-8063);

rua Augusto Klapoth, 97, Águas Claras – Alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal e limpeza e itens para bebês – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 3396-8063); William Imóveis: rua Carlos Graf, 10, sala 02, Jardim Maluche – Alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal, roupas e calçados – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 99999-4726);

rua Carlos Graf, 10, sala 02, Jardim Maluche – Alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal, roupas e calçados – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 99999-4726); Cartão de Todos: rua Barão do Rio Branco, 80, Centro – Alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal, roupas, calçados, entre outros – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 3380-9898);

rua Barão do Rio Branco, 80, Centro – Alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal, roupas, calçados, entre outros – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 3380-9898); Bar do Beto: rua Dorval Luz, 369, Santa Terezinha – Alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal, roupas, calçados, entre outros – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 3350-1050);

rua Dorval Luz, 369, Santa Terezinha – Alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal, roupas, calçados, entre outros – Não há prazo final para coleta (número para contato: 47 – 3350-1050); Paddock Auto Center: rodovia Antônio Heil, 107, Centro – Alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal, colchões, fraldas descartáveis, entre outros – Prazo para coleta até 16/05 (número para contato: 47 – 3351-1021);

rodovia Antônio Heil, 107, Centro – Alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal, colchões, fraldas descartáveis, entre outros – Prazo para coleta até 16/05 (número para contato: 47 – 3351-1021); Inova Centro Educacional: rua João Bauer, 180, Centro – Água potável, produtos de higiene pessoal e limpeza, colchões, cobertores, ração animal, entre outros – Prazo para coleta até 09/05 (número para contato: 47 – 3237-8743);

rua João Bauer, 180, Centro – Água potável, produtos de higiene pessoal e limpeza, colchões, cobertores, ração animal, entre outros – Prazo para coleta até 09/05 (número para contato: 47 – 3237-8743); Ramalhone Pizzaria: rua Nair Reichert, 251, Guarani – Produtos de higiene pessoal e limpeza e roupas de cama – Prazo para coleta até 09/05 (número para contato: 47 – 3354-4747);

rua Nair Reichert, 251, Guarani – Produtos de higiene pessoal e limpeza e roupas de cama – Prazo para coleta até 09/05 (número para contato: 47 – 3354-4747); Arrecadação Ianka Cristini: rua Padre Antônio Eising, 298, no bairro Paquetá – em frente o mercado Colzani

rua Padre Antônio Eising, 298, no bairro Paquetá – em frente o mercado Colzani Celesc: Brusque Rua Felipe Schmidt, 71 Centro Segunda a Sexta 08h30 às 16h30;

Brusque Rua Felipe Schmidt, 71 Centro Segunda a Sexta 08h30 às 16h30; MVL Pinturas: rua Adriano Schaefer, 89, Centro, no Hotelcity – apenas período da tarde – rações e coleira para animais.

A Campanha do Agasalho, realizada pela Rádio Massa FM e pelo jornal O Município também destinará materiais para as vítimas no Rio Grande do Sul. Confira os pontos de coletas desta campanha:

Vale do Cedro Materiais de Construção;

Ponto Brasil;

Verdureira do Sid;

Hodecker Auto Center;

Calçados Guarani;

Imobiliária Moresco;

Bruscópias Gráfica;

Abrelim Móveis;

Auge Atacado;

Loja Tem Tanta Coisa;

MegaShop Outlet;

Tazinho Auto Peças;

Shopping Gracher;

Supermercado Archer (Guabiruba);

Supermercado Archer (Loja 1 e 3);

Supermercado O Barateiro (Santa Rita).

