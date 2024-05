Defesa Civil de Brusque se prepara para possíveis pedidos de apoio ao RS

A coordenadoria municipal de Defesa Civil em Brusque se colocou à disposição para possíveis chamados de apoio a ocorrências no Rio Grande do Sul, que enfrenta transtornos em meio às enchentes pelo estado. Um comunicado da Prefeitura de Brusque foi divulgado nesta quarta-feira, 8.

A prefeitura informou que “os servidores estão dispostos e preparados para oferecer qualquer tipo de suporte nas operações de resgate ou em qualquer outra necessidade emergencial que possa surgir”.

Dados do governo do RS, divulgados na manhã desta quarta, apontam que 95 pessoas morreram em decorrência das enchentes. Há 128 desaparecidos. Ao todo, 414 municípios foram atingidos. Aproximadamente 1,4 milhões de pessoas foram afetadas e há 158,9 mil desalojados.

Nota da prefeitura na íntegra

Comunicado

As equipes da Defesa Civil de Brusque estão completamente mobilizadas e prontas para responder aos possíveis chamados de resgate/auxílio no Rio Grande do Sul.

Em virtude das recentes condições climáticas e dos desafios enfrentados pela população gaúcha, os servidores estão dispostos e preparados para oferecer qualquer tipo de suporte nas operações de resgate ou em qualquer outra necessidade emergencial que possa surgir.

A Defesa Civil reforça o compromisso e disposição em colaborar em conjunto com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul e prestar toda a assistência possível às pessoas afetadas.

