Prefeitura de Guabiruba recebe nova ambulância

Na manhã da terça-feira, 7, a Prefeitura de Guabiruba recebeu uma nova ambulância, resultado de um investimento de R$289,9 mil, provenientes de uma emenda estadual, somada à contrapartida do município. O prefeito Valmir Zirke, o vice Cledson Kormann, o vice-presidente da Câmara de Vereadores Jair Kohler, a secretária de saúde Amanda Kormann e a coordenadora de convênios Taise Fiuza estiveram presentes no recebimento

Segundo a Secretária de Saúde, Amanda Kormann, a ambulância será de grande ajuda.

“Estamos enfrentando uma demanda considerável de usuários acamados, em uso de oxigênio, em tratamento de câncer com quimioterapia e radioterapia, que necessitam de transporte por ambulância, além de altas hospitalares e transferências médicas. Tínhamos duas ambulâncias na frota e, por muitos dias, isso já não era suficiente. Muitas vezes, precisávamos esperar uma ambulância retornar para realizar outro transporte. Com a chegada dessa terceira ambulância, teremos mais conforto e agilidade no atendimento aos usuários”, ressalta a gestora.

O novo veículo, adquirido com uma emenda estadual de R$100 mil, com a complementação do valor pelo município, chega para renovar a frota de ambulâncias.

