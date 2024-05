Clube Esportivo Guarani realiza campanha de doação para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Com mais de 3 mil associados, o Clube Esportivo Guarani, de Brusque, também está entrando na campanha solidária para ajudar as vítimas da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada.

O clube está pedindo a doação de colchões, roupas, cobertores, água, ração animal e cestas básicas fechadas para serem distribuídas para famílias. O ponto de entrega está sendo feito na portaria da associação que fica na rua Henrique Deichmann, no bairro Guarani.

Solidariedade brusquense

Com a grave situação vista em diversos municípios do Rio Grande do Sul, a população de Brusque se solidarizou e tem criado pontos de coleta de doações para levar insumos até o estado afetado pelas cheias. Veja aqui os principais locais que estão arrecadando doações na cidade.

