Fundador do restaurante Vô João morre aos 90 anos em Brusque

O fundador do restaurante Vô João, Arnaldo Debatin, morreu aos 90 anos na segunda-feira, 6. Ele deixa esposa, três filhos, 12 netos e quatro bisnetos enlutados.

Ele faleceu no Hospital Dom Joaquim e residia no bairro Águas Claras. Ele foi sepultado no Cemitério do Águas Claras.

Conhecido como Vô João, Arnaldo fundou o restaurante em 1985. No Instagram, o restaurante publicou uma nota de pesar.

“Com profunda tristeza, informamos o falecimento do nosso amado Vô Arnaldo. Ele que sempre amou a vida e nos deixou muitos exemplos, agora vive na presença do Pai”, diz a nota.

