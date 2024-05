Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Arnaldo Debatin, 90 (pop. Vô João)

06/05: faleceu no Hospital Dom Joaquim. Residia no bairro Águas Claras. Foi sepultado no Cemitério do Águas Claras. Deixa esposa, três filhos, 12 netos e quatro bisnetos enlutados.

