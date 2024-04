Jornal O Município sorteia pares de ingresso para show de Jorge e Mateus

O Município realiza um super sorteio exclusivo para membros dos grupos de notícias do WhatsApp, administrados pelo jornal. Serão sorteados cinco pares de ingresso para o show da dupla Jorge e Mateus. A apresentação ocorre na Feijoada do Heinig, no dia 11 de maio, em Brusque.

Para concorrer ao sorteio basta:

1. Participar de um dos grupos de WhatsApp do jornal O Município (fechado para comentários, apenas para receber notícias). Se você ainda não participa, basta entrar tocando aqui.

2. Seguir o perfil @feijoadadoheinig no Instagram

3. Deixar o seu nome completo e WhatsApp no formulário abaixo:

Carregando…

O sorteio dos ingressos para assistir a dupla Jorge e Mateus será realizado no dia 7 de maio, a partir das 14h.