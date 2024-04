VÍDEO – Motociclista fica gravemente ferido após bater em caminhão na rodovia Antônio Heil

Um motociclista ficou em estado grave após colidir na traseira de um caminhão na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na manhã desta segunda-feira, 22. A vítima, de 42 anos, foi levada para o Hospital Marieta.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os policiais foram acionados por volta das 11h40 no bairro Itaipava. Chegando no local, os agentes identificaram que o caminhão, Ford Cargo 2429 L, com placas de Mina Gerais, transitava na pista da direita da rodovia, no sentido Brusque-Itajaí, quando foi atingido pela motocicleta, Honda Biz, com placas de Itajaí, que seguia atrás.

Com a colisão, o motociclista sofreu uma queda e arrastou-se por alguns metros até a pista esquerda, próximo à mureta.

Por conta dos ferimentos, os policiais não conseguiram conversar com a vítima. O condutor do caminhão, de 53 anos, não ficou ferido.

Posteriormente, após consulta no sistema, os agentes identificaram que o condutor da Biz estava com a habilitação irregular.

A identidade da vítima não foi divulgada

Confira outra imagens do acidente:

