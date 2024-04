Com desfalques, Brusque recebe o Mirassol em Itajaí pelo Brasileiro Série B

O Brusque estreia na Série B do Campeonato Brasileiro às 21h desta terça-feira, 23, contra o Mirassol, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. O quadricolor não conta com cinco jogadores, que se recuperam de lesões e desgastes da reta final do Catarinense. Do outro lado, o Leão volta a campo para uma partida oficial cerca de 40 dias após sua participação no Paulista.

O meio-campista Jhemerson e o lateral-direito Cristovam são desfalques. Eles se recuperaram de suas lesões musculares, mas jogaram no sacrifício a final do Catarinense e sofreram desgastes maiores. Eles treinam normalmente, mas terão mais alguns dias de recuperação e transição. Devem estrear contra o Coritiba no domingo, 28, pela segunda rodada.

O volante Madison está fora por desgaste muscular verificado no fim de semana. Luizinho Lopes afirma que não há gravidade no caso, mas aguarda o parecer do departamento médico. Com lesão muscular no jogo de volta da final do Catarinense, o lateral-direito Ronei segue fora, devendo iniciar a transição na quarta-feira, 24.

Outra baixa é o lateral-esquerdo Luiz Henrique, que deve estar de volta na próxima rodada. “Um cuidado especial que precisamos ter com ele, devido à cirurgia que ele fez no ano passado. Nada tão grave, é mais uma questão de cuidado mesmo.” Marcelo, que estava no Mirassol volta ao clube após rápida passagem no fim de 2021, é opção.

Luizinho Lopes comemora a chegada de reforços que o permitam fazer adaptações, mas ressalta que o modelo de jogo da equipe está bem definido. O time deverá seguir o que apresentou nas fases finais do Campeonato Catarinense. As novidades no plantel estão em boas condições físicas.

Uma possível escalação do Brusque tem: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio; Dentinho, Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz (Olávio).

Mirassol

O Mirassol fez excelente campanha em sua primeira participação na Série B, com um sexto lugar, e o técnico Mozart permaneceu para 2024, assim como boa parte do elenco. Mas, ainda que a campanha no Campeonato Paulista tenha sido realizada sem grandes sustos, não foi o bastante para se classificar às quartas de final.

Foram três jogos, cinco empates e quatro derrotas nos 12 jogos do Paulistão, com 17 gols marcados e 17 gols sofridos. Venceu dois de seus adversários na Série B (Guarani e Botafogo-SP) além do Santo André. O Mirassol vem de três derrotas consecutivas, para Palmeiras, Portuguesa e São Bernardo.

Desde então, passaram-se cerca de 40 dias de preparação para a Série B. O objetivo traçado pelo técnico Mozart é manter o Leão sempre na parte de cima da tabela.

Seguindo tendências do Paulistão, um possível time-base tem Alex Muralha; Warley (Lucas Ramon), Lucas Gazal, Luiz Otávio, Artur (Warley); Danielzinho, Gabriel, Chico Kim; Fernandinho, Negueba; Dellatorre.

Arbitragem

O trio é goiano. Jefferson Ferreira de Moraes apita a partida, auxiliado por Hugo Sávio Xavier Corrêa e Jordana Pereira Batista. Diego da Costa Cidral (SC) é o quarto árbitro.

O árbitro de vídeo é Philip Georg Bennett, do Rio de Janeiro, auxiliado por Ivan Carlos Bohn, do Paraná.

Ingressos

É possível comprar online. Na Bruscão Mania, é possível comprar das 9h às 18h. O ingresso custa R$ 50 no setor coberto. Para os setores descoberto e visitante, o preço é R$ 30. Confira as informações completas.

Leia também: como assistir a Brusque x Mirassol

Brusque x Mirassol em tempo real

Acompanhe Brusque x Mirassol com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa Às 20h30.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: