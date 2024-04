Nova paralisação de professores da rede estadual deve ocorrer nesta terça-feira em Brusque

Após conversas com o governo do estado de Santa Catarina, representantes dos professores da rede estadual de ensino não chegaram a um acordo e devem fazer nova greve nesta terça-feira, 23, em Brusque e em outras regiões do estado. Segundo a categoria, nenhuma proposta foi apresentada desde primeira manifestação, realizada no início do mês.

A primeira greve na região ocorreu no dia 4 de abril. Professores do município se manifestaram nas ruas da cidade por meio de uma paralisação solicitando a descompactação da tabela salarial, assim como outras demandas para a categoria.

Um dos representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte) de Brusque, Agenor Leal, afirmou que uma nova manifestação será feita em decorrência da não manifestação do governo de Santa Catarina. De acordo com ele, desde o dia 4 de abril, não houve encaminhamento de nenhuma proposta por parte do governo do estado.

Na terça-feira será realizada uma reunião com o sindicato. Diversos professores, de várias escolas da rede estadual, estão se mobilizando para participar da greve.

Assembleia

Após a assembleia realizada no dia 4, Agenor conta que representantes da categoria foram chamados para um novo encontro. Entretanto, não houve nenhum avanço.

“Nós até demos um bom espaço, do dia 4 ao dia 23, para o governo se organizar e apresentar alguma proposta. Mas, infelizmente, até o momento, a não ser que isso ocorra no dia de hoje [segunda-feira], o que a gente esperaria ansiosamente [uma proposta do governo] para evitar uma greve”, mencionou o Agenor.

Caso um acordo seja oferecido, a categoria se reunirá em uma nova assembleia para analisar a proposta. Entretanto, caso não aconteça, nesta terça-feira já se inicia a greve no estado.

“A greve é uma alternativa, uma última alternativa”

O representante também mencionou os pontos negativos que uma paralisação da categoria traz ao município, como a interrupção do andamento das aulas e também de todo o fluxo que movimento a instituição de ensino. Mas ressaltou que “a greve é uma alternativa, uma última alternativa”.

Aulas

Assim como no ato realizado no início do mês, as aulas que devem ser afetadas pela greve serão repostas em outro momento.

Reivindicações

Entre as reivindicações da categoria está a hora-atividade para todos os trabalhadores da educação, benefício do qual os profissionais possuem direito, mas que, segundo eles, não é cumprido.

Assim como a solicitação para realização de concursos públicos, que, também de acordo com eles, o número de professores contratados de forma efetiva é bem menor do que o número de profissionais contratados por regime em caráter temporário.

Outro ponto mencionado é a revogação da contribuição dos 14% para professores aposentados. Neste caso, os profissionais já faziam a contribuição enquanto prestavam serviços. “Hoje, aposentados também pagam uma porcentagem [entre 14% e 12%], que não deveria ser cumprida, pois eles já fizeram seu papel lá atrás quando estavam ativos”, explicou uma professora durante a manifestação do dia 4 de abril.

