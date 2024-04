Nesta segunda-feira, 22, é comemorado o Dia Internacional da Mãe Terra. A data surgiu em 1970 nos Estados Unidos, em um fórum ambiental que reuniu 20 milhões de pessoas para protestar contra a poluição. De acordo com a Associação Brasileira de Indústria Têxtil (Abit), anualmente são gerados 175 mil toneladas de resíduos têxteis no Brasil. Visando diminuir esse número e antes mesmo das exigências legais, assuntos de meio ambiente e sustentabilidade são protagonistas na indústria da Toalhas Atlântica.

“O cuidado com o meio ambiente sempre esteve presente no DNA da empresa. No dia a dia possuímos políticas de não desperdício, destinação correta de resíduos, reciclagem, reutilização, compostagem e o descarte responsável de eletrônicos. Mas acreditamos também que é importante trabalhar com parceiros e fornecedores que compactuam com os mesmos valores, a fim de garantir boas práticas sustentáveis em toda a cadeia”, afirma Sérgio de Sousa, supervisor de recursos humanos da Toalhas Atlântica.

Em 1991, a Toalhas Atlântica iniciou um processo de reflorestamento que hoje soma mais de 980.000m2 de área reflorestada. São mais de 300 mil árvores, que junto a uma reserva de vegetação nativa são mantidas para minimizar o impacto ambiental inerente ao processo de beneficiamento. Desde 2020, a região faz parte da Fratelli Ogliari Tinturaria, empresa da família Ogliari, detentora também da marca Atlântica.

Junto a isso, a Fratelli Ogliari Tinturaria possui uma estação de tratamento de efluentes (Ete), que possui capacidade de tratar 60 mil litros de efluentes por hora, e utiliza processos físicos, químicos e biológicos para remover agentes poluentes dos rejeitos da tinturaria e devolver posteriormente os resíduos tratados ao meio ambiente. A empresa também investe em novas tecnologias de maquinários, inovação e conhecimento especializado para a redução constante da quantidade de água em seus processos de tintura, nos últimos três anos foram reduzidos cerca de 22%.

“A Fratelli sempre busca devolver o efluente tratado com resultados ainda mais rígidos dos exigidos, devolvendo ao meio ambiente uma água mais limpa do que quando coletada. Parte dessa água é reutilizada na empresa, visando sempre o processo cíclico de reaproveitamento dos recursos naturais. Assegurar a manutenção do recurso água é essencial para o desenvolvimento sustentável de ecossistemas como a vida humana, fauna e flora”, explica Cassia Melo, gerente geral da Fratelli Ogliari Tinturaria.

A pauta da sustentabilidade é também é refletida nos produtos com a Toalha Natural, lançada pela Atlântica em 2023, utiliza 55% menos água no processo de tingimento em comparação a uma toalha tradicional de cor clara e se difere das tradicionais através do processo de beneficiamento que utiliza menos processos químicos.

“Junto a linha de tapetes fabricados a partir das ourelas do tecido felpudo, material que seria descartado, a Toalha Natural é a consolidação de uma preocupação da empresa com o meio ambiente, que era realizada apenas de forma interna e que não chegava até os consumidores”, acrescenta Sérgio de Sousa.

Como resultado das políticas sustentáveis, recentemente a empresa recebeu o selo de ouro Programa Abvtex, criado pela Associação Brasileira do Varejo Têxtil que assegura responsabilidade socioambiental e condições de trabalho dignas, e o EuReciclo, que conecta marcas com recicladores e promove a logística reversa das embalagens dos produtos que chegam ao consumidor final.

Ações ambientais: